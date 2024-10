'Agatha Desde Sempre': saiba as datas de cada episódio e onde assistir

Agatha Harkness está de volta na mais nova produção da Marvel, "Agatha All Along" ("Agatha Desde Sempre",no título brasileiro). A série teve sua estreia em 18 de setembro, com os dois primeiros capítulos, e segue lançando novos episódios semanalmente, às quartas-feiras.

Disponível no Disney+, a trama terá ao todo nove capítulos. O enredo traz de volta a enigmática bruxa Agatha Harkness (Kathryn Hahn), agora sem poderes e presa em um feitiço. A jornada pela recuperação de sua essência toma outro rumo, no entanto, quando um adolescente gótico misterioso a ajuda a se libertar e a convida para o lendário Caminho das Bruxas, um percurso de provações que promete recompensar a bruxa sobrevivente com o que lhe falta. Juntos, eles formam um novo coven e partem em busca do desafio.

Veja abaixo as datas dos episódios de 'Agatha Desde Sempre'

A série teve seus dois primeiros episódios disponibilizados no Disney+ nesta quarta-feira, 18. Os demais capítulos serão lançados semanalmente, às quartas-feiras. Veja abaixo o calendário de lançamentos:

Estreia (episódios 1 e 2): 18 de setembro

Episódio 3: 25 de setembro

Episódio 4: 2 de outubro

Episódio 5: 9 de outubro

Episódio 6: 16 de outubro

Episódio 7: 23 de outubro

Episódio 8: 30 de outubro

Episódio 9: 6 de novembro

O que precisa assistir para ver 'Agatha Desde Sempre'?

A série da bruxa Agatha Harkness é mais amigável com o público que não é tão fã assim do MCU. Para assisti-lo, basta saber um pouco sobre a história da Feiticeira Escarlate e se inteirar dos eventos de "WandaVision".

Quantos episódios terão a série 'Agatha All Along'?

Ao todo, a produção conta com nove episódios.