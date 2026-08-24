Denzel Washington conta como abandonou o álcool após 15 anos de consumo frequente: 'Muitos danos'

Aos 71 anos, Denzel Washington acumula mais de uma década sem consumir álcool, após decidir abandonar a bebida quando completou 60 anos. Antes dessa decisão, o ator relatou que chegou a beber duas garrafas de vinho durante um mesmo dia e manteve o hábito por cerca de 15 anos.

O relato foi feito à revista Esquire, em entrevista publicada em 2024, e voltou a repercutir nesta segunda-feira, 24. Na ocasião, Washington detalhou como o consumo de vinho passou a fazer parte de sua rotina e explicou o processo que antecedeu a decisão de parar de beber.

O ator afirmou que chegou a abrir garrafas avaliadas em US$ 4 mil e mantinha em casa uma adega, construída em 1999, com espaço para aproximadamente 10 mil garrafas. Segundo Washington, o interesse inicial pelo vinho se transformou, com o tempo, em um consumo frequente.

Para controlar a quantidade disponível, Denzel Washington adotou uma prática específica. Ele telefonava para uma loja especializada de Los Angeles e solicitava a entrega de somente duas garrafas. Sua mulher, Pauletta Washington, chegou a perguntar por que os pedidos se limitavam sempre à mesma quantidade.

O ator explicou que sabia que consumiria o vinho que tivesse à disposição. Por esse motivo, restringia cada compra a duas garrafas. Washington relatou que, em algumas ocasiões, consumia as duas no decorrer do mesmo dia.

Ator interrompia consumo durante produções

Mesmo durante os cerca de 15 anos em que manteve esse padrão, Denzel Washington disse que não bebia enquanto trabalhava em um filme ou durante a preparação para uma produção. O consumo era interrompido no início dos trabalhos e retomado depois do encerramento das gravações.

Ao avaliar os efeitos desse período, o ator afirmou que provocou “muitos danos” ao próprio corpo. A mudança ocorreu quando completou 60 anos, idade em que decidiu deixar o álcool.

Desde então, Washington afirma que não voltou a beber e, aos 71 anos, já ultrapassou dez anos de sobriedade. Quando conversou com a Esquire, estava próximo de completar uma década sem consumir bebidas alcoólicas.

A interrupção do consumo também coincidiu com mudanças na rotina física. Washington contou que passou a treinar com acompanhamento profissional após receber ajuda do amigo Lenny Kravitz. O ator também modificou os cuidados com alimentação e fortalecimento físico.

Washington permanece em atividade em Hollywood e passou dos 70 anos após mais de uma década sem álcool. Na entrevista, o ator relacionou esse período da vida à revisão dos hábitos que manteve durante os anos anteriores.