Quanto Harry e Meghan Markle podem faturar com a volta ao Reino Unido?

Seis anos depois de deixarem suas funções como membros seniores da realeza para recomeçar a vida nos Estados Unidos, o príncipe Harry e Meghan Markle vão voltar a morar no Reino Unido. Segundo reportagem do tabloide britânico The Sun, o casal chega no fim de agosto para uma temporada longa, e os filhos Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, já estão matriculados em uma escola local.

Harry e Meghan, de 41 e 45 anos, vão manter a mansão de 11 milhões de euros em Montecito, na Califórnia, e o refúgio que têm em Portugal. No Reino Unido, vão morar em uma residência sem status real e sem retomar funções oficiais ou receber dinheiro dos cofres públicos.

Paralelamente à mudança, Meghan negocia um papel na comédia de gângsteres The Gentlemen, do diretor Guy Ritchie. Fontes ouvidas pelo The Sun on Sunday afirmam que ela pode receber ao menos 1 milhão de euros pelo papel, valor que os produtores considerariam justificável dado o apelo comercial da ex-atriz de Suits.

Quanto isso pode render ao casal

Em entrevista ao jornal The Sun, Georgia O'Brien-Perry, especialista em branding da Bulldog Digital Media, avaliou que um contrato do tamanho do acordo com a Netflix, estimado em US$ 100 milhões (74 milhões de euros), é improvável desta vez.

No entanto, ela não descarta que a volta gere vários milhões de libras em novos negócios, distribuídos entre diferentes projetos, cada um na faixa de 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) a 5 milhões de euros (R$ 30 milhões), dependendo do formato e da duração.

Somando um ou dois grandes contratos de publicidade, mais um livro de sucesso e uma produção de TV encomendada, a conta pode chegar a algo entre 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) e 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) nos próximos anos, com potencial de crescer bem mais se algum desses projetos decolar no longo prazo.

O mercado editorial é apontado como o caminho mais rápido. Spare, a autobiografia de Harry lançada em 2023, vendeu mais de 6 milhões de cópias e teria rendido um contrato de cerca de US$ 20 milhões (15 milhões de euros), apesar da repercussão negativa na família real.

Georgia pondera, porém, que boa parte do público comprou o livro por curiosidade com os trechos mais polêmicos, não por interesse genuíno em Harry, o que torna um segundo volume, ou uma obra de Meghan, uma aposta a ser calculada com cautela.