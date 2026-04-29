Justin Bieber no Coachella impulsiona hit de 2012 na Billboard Hot 100

A música "Beauty and a Beat", feat de Justin Bieber com Nicki Minaj, voltou às paradas globais após o show nostálgico do cantor no Coachella no último final de semana. O single aparece agora na 11ª posição da Billboard Global 100, mais de dez anos depois de seu lançamento original em 2012.

O movimento também se nota no Brasil, onde a faixa estreou na 37ª colocação da Billboard Hot 100 Brasil, acompanhando o aumento no volume de execuções.

A nova onda de streams começou após Bieber incluir a faixa em sua apresentação no Coachella, exibindo o clipe da música no telão durante o show. O momento circulou nas redes sociais e levou a um salto imediato de ouvintes.

A faixa também passou a liderar o ranking global do Spotify, com cerca de 9 milhões de reproduções diárias, superando músicas mais recentes e consolidando o retorno ao topo.

Hit de 2012 ganha novo fôlego

Lançada no álbum Believe, em 2012, a música marcou uma fase de transição do artista, com forte presença de EDM e electropop. Na época, alcançou o top 5 da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e acumulou certificações relevantes em diversos mercados.

A colaboração com Nicki Minaj ajudou a consolidar o single como um dos principais hits da carreira de Bieber — desempenho que agora se repete, impulsionado por um novo contexto digital.

Catálogo vendido limita ganhos atuais

Apesar do novo sucesso, Bieber não recebe diretamente pelos royalties da faixa. Em 2023, o cantor vendeu seu catálogo — incluindo “Beauty and a Beat” — para a Hipgnosis Songs Capital, ligada ao empresário Scooter Braun.

A transação, estimada em cerca de US$ 200 milhões, transferiu os direitos das músicas lançadas até 2021, enquanto o artista manteve participação apenas em projetos mais recentes.