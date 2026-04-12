Coachella: Justin Bieber faz show nostálgico e Luísa Sonza estreia no festival

O cantor Justin Bieber voltou oficialmente aos palcos neste sábado, 11, como atração principal do segundo dia do Coachella, festival realizado no Empire Polo Club, na Califórnia. A apresentação marcou o retorno do artista a um palco de grande porte após hiato iniciado em 2022, quando cancelou turnê mundial por questões pessoais e de saúde.

Diante de um público lotado, Bieber reuniu fãs que vestiam camisetas e bonés em homenagem ao cantor. Durante o show, ele resgatou sucessos da carreira e apresentou músicas do álbum mais recente, "Swag II", lançado no ano passado.

O repertório misturou nostalgia e fase atual, com faixas como "That Should Be Me", "Beauty and a Beat", "Never Say Never" e "Baby", além de novas músicas. Em um dos momentos do espetáculo, o cantor interagiu com o público e chegou a utilizar recursos do YouTube para resgatar vídeos antigos e momentos de sua trajetória.

Bieber também adotou uma dinâmica mais interativa, convidando fãs a sugerirem músicas durante a apresentação, em um formato que reforçou sua conexão com o início da carreira na internet.

Luísa Sonza estreia no Coachella com novo projeto

Luísa Sonza fez estreia no festival com o projeto 'Brutal Paraíso' no palco Gobi (VALERIE MACON/AFP)

No mesmo dia, a cantora brasileira Luísa Sonza fez sua estreia no Coachella, no palco Gobi, com o show do projeto "Brutal Paraíso".

A apresentação marcou uma nova fase da artista, com repertório centrado no álbum mais recente e uma estética inspirada no brutalismo e na linguagem urbana. O espetáculo também contou com uma banda formada exclusivamente por mulheres, reforçando a proposta visual e conceitual do projeto.

O setlist incluiu faixas como "Loira Gelada" e "Santa Maculada", além de sucessos de fases anteriores, como "Modo Turbo" e "Anaconda". O encerramento ficou por conta de "Telefone", música de “Brutal Paraíso" que registrou o maior debut de uma artista brasileira no Spotify em 2026.

Outro destaque da apresentação foi a participação surpresa da cantora argentina Emilia Mernes, com quem Luísa dividiu o palco nas músicas "Bunda" e "Motinha 2.0 (Remix)", em um momento de forte conexão com o público latino presente no festival.

*Com informações da AFP