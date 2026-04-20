Vocalista do Limp Bizkit quer criar um Coachella 'alternativo'

Fred Durst, vocalista do Limp Bizkit, demonstrou interesse em criar um festival alternativo ao Coachella, um dos maiores e mais conhecidos eventos musicais do mundo, cuja edição mais recente ocorreu nos últimos dois fins de semana em Indio, na Califórnia.

A proposta surgiu após uma publicação de Lil Wayne na rede social X (antigo Twitter). Na mensagem, o rapper lamentou não ser convidado para grandes premiações e festivais, apesar de sua trajetória e relevância na indústria musical.

No desabafo, Lil Wayne afirmou considerar “humilhante” o fato de eventos como o Coachella — criado inicialmente com a proposta de valorizar música alternativa, mas que se tornou cada vez mais comercial — e o Grammy acontecerem de forma recorrente sem sua participação. Segundo ele, essa ausência se repete mesmo após décadas de contribuição significativa para a música.

“É realmente uma experiência humilhante quando eventos como o Coachella e o Grammy acontecem e, toda vez, eu sou desconvidado e não estou envolvido”, escreveu o artista.

Repercussão entre artistas

A declaração repercutiu entre outros músicos, incluindo Fred Durst. Em resposta, o vocalista sugeriu a criação de um novo evento voltado justamente a artistas que costumam ficar de fora de grandes festivais e premiações. Durst afirmou que já avalia essa ideia há algum tempo e demonstrou disposição para desenvolvê-la.

“Vamos começar nosso próprio encontro de experiências e nosso próprio evento de reconhecimento para acolher todos os não convidados. Tenho algumas ideias em que venho trabalhando há um bom tempo e ficarei feliz em detalhá-las se houver interesse”, publicou.

A proposta ganha ainda mais relevância quando relacionada à trajetória do Limp Bizkit. Apesar de a banda ser presença frequente em grandes festivais ao redor do mundo, o grupo nunca se apresentou no Coachella desde a criação do evento, em 1999.

Por outro lado, o Limp Bizkit já participou de diversos festivais internacionais e tem passagem confirmada pelo Brasil no fim de 2025. Além disso, Fred Durst segue envolvido em novos projetos musicais, como sua colaboração em “Fix Ur Face”, novo single de mgk com lançamento previsto para esta terça-feira (21).