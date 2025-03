Ubisoft cria subsidiária de € 4 bilhões com Tencent como investidora minoritária

A Ubisoft anunciou na quinta-feira, 27, a criação de uma nova subsidiária que vai concentrar três das maiores franquias da empresa — Assassin’s Creed, Far Cry e Tom Clancy’s Rainbow Six — avaliada em € 4 bilhões. A operação atraiu o investimento de € 1,16 bilhão da chinesa Tencent, que ficará com uma participação minoritária na nova estrutura.

O aporte da Tencent sugere um múltiplo de cerca de 4 vezes as vendas previstas da nova unidade no período entre os anos fiscais de 2023 e 2025. Segundo comunicado, a escolha da empresa chinesa ocorreu após “consideração cuidadosa de diversas expressões de interesse” e a transação deve ser concluída até o final de 2025, com consultoria da francesa Finexsi, especializada em avaliação financeira.

Lançamento da Ubisoft: jogadores testam Assassin’s Creed Shadows na Paris Games Week (Chesnot/Getty Images)

A subsidiária nasce com a missão de construir um ecossistema de jogos multiplataformas com maior recorrência de conteúdos e foco em longevidade das propriedades intelectuais. “Ela impulsionará ainda mais a qualidade das experiências narrativas para um jogador, expandirá as ofertas multiplayer com maior frequência de lançamentos de conteúdo, introduzirá pontos de acesso gratuitos e integrará mais recursos sociais”, declarou a Ubisoft.

Com a reorganização, a Ubisoft passará a concentrar esforços em franquias como Tom Clancy’s Ghost Recon e The Division. “À medida que aceleramos a transformação da empresa, esse é um passo fundamental para mudar o modelo operacional da Ubisoft, permitindo que sejamos ao mesmo tempo ágeis e ambiciosos”, afirmou o CEO Yves Guillemot.

A notícia teve impacto imediato no mercado financeiro. As ações da Ubisoft subiram 12% nas primeiras horas do pregão desta sexta-feira (28) na Bolsa de Paris, impulsionadas pela perspectiva de crescimento das propriedades sob a nova subsidiária e pela entrada de capital estrangeiro.

Parceria reforça presença da Tencent em estúdios ocidentais

A Tencent, conglomerado chinês com presença significativa na indústria de jogos, já é acionista de empresas como Riot Games, Epic Games e Supercell. Com o investimento, a empresa amplia sua participação em ativos do mercado ocidental, em um movimento estratégico para diversificar sua atuação fora da China, onde enfrenta maior regulação.

A movimentação também dá fôlego à Ubisoft em meio a uma fase de transição. A empresa francesa tem reavaliado seu modelo de desenvolvimento e distribuição nos últimos anos, apostando mais em serviços contínuos e jogos com ciclos de vida prolongados, alinhando-se às tendências de monetização do setor.