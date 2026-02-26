Jonas Brothers anunciam show no Brasil; veja como comprar ingressos

Jonas Brothers: banda de irmãos retorna ao Brasil após dois anos (Reprodução)
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 13h15.
Após rumores de uma possível apresentação no Brasil em maio, a confirmação chegou. Fãs dos Jonas Brothers já podem se preparar, pois o trio de irmãos mais amado do mundo pop vai fazer um show único em São Paulo.
O grupo vai se apresentar no Allianz Parque, dia 13 de maio.
A data foi confirmada pelo Santander, patrocinador oficial do evento.
Connect 3? Não.
É Jonas Brothers NO BRASIL ❤️
Prepara o cartão.
Prepara o coração.
O show da sua vida tá chegando. 🎸🫶 pic.twitter.com/1UGVUTcFuY
— Santander Brasil (@santander_br) February 26, 2026
Clientes Santander terão acesso a duas pré-vendas exclusivas e, em seguida, as vendas serão abertas para o público geral:
Todas as vendas terão início às 10h da manhã. As entradas serão vendidas pelo site da Ticket Master e na bilheteria oficial.
Na noite da última terça-feira, 24, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por apurar informações sobre apresentações de artistas internacionais no Brasil, já havia afirmado que o trio Jonas Brothers deveria vir para São Paulo no mês de maio.
Antes mesmo da informação, fãs já especulavam a possibilidade dos irmãos fazerem um show no país. Os rumores começaram quando o grupo composto por Joe, Kevin e Nick Jonas anunciou sua participação no festival Tecate Emblema, que acontecerá no México nos dias 16 e 17 de maio.
A passagem do grupo pelo México faz parte da retomada da turnê “JONAS20 – GREETINGS FROM YOUR HOMETOWN”, que já tem apresentações confirmadas em Abu Dhabi, nos Estados Unidos e no Canadá nos próximos meses.
A última apresentação dos Jonas Brothers no Brasil foi em abril de 2024, com a turnê "One Night. Five Albums".
A trajetória de Nick, Joe e Kevin Jonas começou nos anos 2000, quando conquistaram popularidade com séries e filmes do Disney Channel.
O primeiro álbum do trio foi lançado em 2006, apresentando músicas que ainda são sucessos nos dias de hoje, como "S.O.S", "That’s Just The Way We Roll" e "When You Look Me In The Eyes". Após um período de pausa, eles retornaram com a banda em 2019.
Neste ano, os irmãos voltam à franquia Camp Rock, que marcou uma geração inteira com seus dois primeiros filmes, lançados pelo Disney Channel.
O primeiro filme, lançado em 2008, teve sua estreia acompanhada por 8,9 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, tornando-se um dos filmes originais do Disney Channel mais assistidos de todos os tempos.