Jonas Brothers no Brasil: ingressos para show em SP ainda estão disponíveis; veja onde comprar

Os fãs dos Jonas Brothers contam os dias para o início da turnê do grupo no Brasil, marcando também sua segunda passagem pelo país.

Embora a novidade atraia muitos jovens que curtiam as músicas do trio de irmãos e seus filmes e séries, a passagem dos cantores será curta e limitada a São Paulo.

Os Jonas Brothers voltam ao Brasil após uma espera de 10 anos. A turnê pela América do Sul contam com passagens pela Colômbia, Peru, Chile, Argentina e México.

A trajetória de Nick, Joe e Kevin Jonas começou nos anos 2000, quando conquistaram popularidade através de séries e filmes do Disney Channel.

O primeiro álbum do trio foi lançado em 2006, apresentando músicas que ainda são sucessos hoje em dia, como "S.O.S", "That’s Just The Way We Roll" e "When You Look Me In The Eyes". Após um período de pausa, eles retornaram com a banda em 2019 e estão trazendo suas novas músicas para os fãs brasileiros.

Quando será o show dos Jonas Brothers?

Os Jonas Brothers farão uma apresentação única, na próxima terça-feira, 16 de abril, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.

Mesmo faltando sete dias para o show da banda na capital paulista, ainda há ingressos disponíveis para a compra. Segundo a Ticketmasters, há entradas para todos os setores.

Em quais setores ainda há ingressos para o show dos Jonas Brothers?

Cadeira Inferior

Não há a disponibilidade de ingressos meia-entrada. Ainda estão disponíveis ingressos meia-entrada para idosos e ingressos inteiros, que custam R$ 540 + R$ 108 de taxa de serviço.

Cadeira Superior

Não há mais ingressos disponíveis para esse setor.

Pista

Neste setor, existem ingressos disponíveis para todas as modalidades. A meia-entrada custa R$ 220, com R$ 44 de taxa e o ticket inteiro está por R$ 440 + R$ 88 de taxa de serviço. Ingressos de meia-entrada para idosos também estão disponíveis para os clientes.

Pista Premium

No setor mais próximo do palco, apenas as meias-entradas estão esgotadas. O ticket inteiro custa de R$ 748 a R$ 148 e a meia-entrada para idosos custa R$ 370 + R$ 74 de taxa de serviço.