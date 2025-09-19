Pop

'Camp Rock 3': Joe Jonas confirma retorno da franquia dos anos 2000 e revela novidade; veja vídeo

Joe Jonas, dos Jonas Brothers, celebra o retorno de Shane Gray; saiba detalhes sobre a nova geração de personagens e a produção do filme

'Camp Rock 3': saiba detalhes de novo filme da franquia (Camp Rock/Disney)

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13h49.

Última atualização em 19 de setembro de 2025 às 13h51.

A franquia Camp Rock, que marcou uma geração inteira com seus dois primeiros filmes, lançados pelo Disney Channel, está de volta — e agora é real. 

O primeiro filme, lançado em 2008, teve sua estreia acompanhada por cerca de 8,9 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, tornando-se um dos filmes originais do Disney Channel mais assistidos de todos os tempos. Essa produção conquistou principalmente o público da geração Z, que ainda mantém um carinho especial pela história de Mitchie Torres (Demi Lovato) e Shane Gray (Joe Jonas).

Agora, após anos de nostalgia e expectativa, Camp Rock 3 foi confirmado oficialmente. Joe Jonas anunciou a produção e seu retorno ao papel como cantor principal do Connect 3 em um vídeo nas redes sociais. 

Demi Lovato está de volta?

Os fãs esperavam a volta da cantora no papel da icônica Mitchie, que canta a famosa música "This Is Me", em uma nova produção da franquia. Entretanto, segundo informações do Deadline, Demi entrará na produção apenas como produtora e não deve aparecer nas telonas no terceiro filme da saga.

Apesar disso, alguns fãs apostam que a atriz pode fazer uma participação especial e surpreender os telespectadores. Demi postou um stories pelo Instagram no qual compartilha a novidade e deseja "bos sorte para os novos 'campers'".

O quem vem por aí?

A nova produção promete trazer de volta o universo do acampamento musical, mesclando a geração que cresceu com os anteriores e uma nova leva de jovens talentos.

A Disney+ lidera a produção, que já está em andamento, mantendo o espírito musical da franquia, assim como os Jonas Brothers e Demi Lovato também atuando como produtores executivos.

Quem estará no novo elenco?

A produtora divulgou o elenco do novo filme da franquia e, além dos rostos já conhecidos como Jonas Brothers e Maria Canals Barrera, de "Os feiticeiros Waverly Place", o novo elenco conta com jovens atores como Liamani Segura, Hudson Stone e Lumi Pollack. A produção tem roteiro de Eydie Faye e direção de Veronica Rodriguez. Embora o filme ainda não tenha data oficial de estreia, espera-se que chegue ao Disney+ em 2026.

Acompanhe tudo sobre:DisneyFilmesGeração ZnostalgiaCinema

