Jonas Brothers devem fazer show no Brasil em maio, diz jornalista

Na noite da última terça-feira, 24, o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por apurar informações sobre apresentações de artistas internacionais no Brasil, afirmou que o trio Jonas Brothers deve vir para São Paulo no mês de maio.

O anúncio foi feito pelo jornalista em sua rede social X (antigo Twitter) e ainda não foi confirmado pela banda.

JONAS BROTHERS NO BRASIL! Show será em maio, em São Paulo! Mais informações em breve! — José Norberto Flesch (@jnflesch) February 24, 2026

Antes mesmo da informação, fãs já especulavam a possibilidade dos irmãos fazerem um show no país. Os rumores começaram quando o grupo composto por Joe, Kevin e Nick Jonas anunciou sua participação no festival Tecate Emblema, que acontecerá no México nos dias 16 e 17 de maio.

A passagem do grupo pelo México faz parte da retomada da turnê “JONAS20 – GREETINGS FROM YOUR HOMETOWN”, que já tem apresentações confirmadas em Abu Dhabi, nos Estados Unidos e no Canadá nos próximos meses.

A última apresentação dos Jonas Brothers no Brasil foi em abril de 2024, com a turnê "One Night. Five Albums".

Quem são os Jonas Brothers?

A trajetória de Nick, Joe e Kevin Jonas começou nos anos 2000, quando conquistaram popularidade com séries e filmes do Disney Channel.

O primeiro álbum do trio foi lançado em 2006, apresentando músicas que ainda são sucessos nos dias de hoje, como "S.O.S", "That’s Just The Way We Roll" e "When You Look Me In The Eyes". Após um período de pausa, eles retornaram com a banda em 2019.

Neste ano, os irmãos retornam à franquia Camp Rock, que marcou uma geração inteira com seus dois primeiros filmes, lançados pelo Disney Channel.

O primeiro filme, lançado em 2008, teve sua estreia acompanhada por 8,9 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, tornando-se um dos filmes originais do Disney Channel mais assistidos de todos os tempos.