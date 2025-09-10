Joias escondidas do Spotify: conheça as músicas com mais de 1 bilhão de streams na plataforma

Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15h54.
A marca de 1 bilhão de streams no Spotify, conhecida como o “Billions Club”, já foi alcançada por mais de mil músicas no mundo todo, como mostra um levantamento divulgado pela plataforma de streaming nesta quarta-feira, 10.
Entre os artistas que dominam essa lista estão nomes como The Weeknd, com 26 faixas ultrapassando a marca, Bad Bunny com 22, e Ariana Grande, que se destaca como a primeira artista feminina a conquistar esse feito com 21 músicas.
O grande destaque está na diversidade de gêneros e épocas que atingiram esse feito. Clássicos que atravessam décadas e que, talvez, poucos imaginariam ter tamanha popularidade no ambiente digital, como “Torn” de Natalie Imbruglia, “Linger” do The Cranberries, “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” do ABBA e “Master of Puppets” do Metallica, já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de streams.
No Brasil, as faixas mais populares estão se aproximando do clube do bilhão. “Downtown” (Anitta & J Balvin) e “Hear Me Now” (Alok, Bruno Martini & Zeeba) já alcançam 882 milhões e 873 milhões de streams, respectivamente.
A música “Envolver”, também de Anitta, também está perto da marca, com 723 milhões de streams.
|Música
|Artista
|Best Part (feat. H.E.R)
|Daniel Caesar
|3D (feat. Jack Harlow)
|Jung Kook, Jack Harlow
|Torn
|Natalie Imbruglia
|Friends
|Chase Atlantic
|Clint Eastwood
|Gorillaz, Del The Funky Homosapien
|Get You (feat. Kali Uchis)
|Daniel Caesar
|No Guidance (feat. Drake)
|Chris Brown
|No Idea
|Don Toliver
|Don't
|Bryson Tiller
|Duality
|Slipknot