Pop

Joias escondidas do Spotify: conheça as músicas com mais de 1 bilhão de streams na plataforma

Em um levantamento, o Spotify revela uma mistura de sucessos de diferentes gêneros e épocas que chegaram à marca de 1 bilhão

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15h54.

A marca de 1 bilhão de streams no Spotify, conhecida como o “Billions Club”, já foi alcançada por mais de mil músicas no mundo todo, como mostra um levantamento divulgado pela plataforma de streaming nesta quarta-feira, 10.

Entre os artistas que dominam essa lista estão nomes como The Weeknd, com 26 faixas ultrapassando a marca, Bad Bunny com 22, e Ariana Grande, que se destaca como a primeira artista feminina a conquistar esse feito com 21 músicas.

O grande destaque está na diversidade de gêneros e épocas que atingiram esse feito. Clássicos que atravessam décadas e que, talvez, poucos imaginariam ter tamanha popularidade no ambiente digital, como “Torn” de Natalie Imbruglia, “Linger” do The Cranberries, “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” do ABBA e “Master of Puppets” do Metallica, já ultrapassaram a marca de 1 bilhão de streams.

A ascensão brasileira no Streaming

No Brasil, as faixas mais populares estão se aproximando do clube do bilhão. “Downtown” (Anitta & J Balvin) e “Hear Me Now” (Alok, Bruno Martini & Zeeba) já alcançam 882 milhões e 873 milhões de streams, respectivamente.

A música “Envolver”, também de Anitta, também está perto da marca, com 723 milhões de streams.

As 10 principais músicas do Billions Club:

MúsicaArtista
Best Part (feat. H.E.R)Daniel Caesar
3D (feat. Jack Harlow)Jung Kook, Jack Harlow
TornNatalie Imbruglia
FriendsChase Atlantic
Clint EastwoodGorillaz, Del The Funky Homosapien
Get You (feat. Kali Uchis)Daniel Caesar
No Guidance (feat. Drake)Chris Brown
No IdeaDon Toliver
Don'tBryson Tiller
DualitySlipknot

 

Acompanhe tudo sobre:AnittaIndústria da músicaMúsica popSpotify

