De 1950 a 2024, qual foi o artista mais ouvido no ano em que você nasceu?

A lista dos artistas mais ouvidos globalmente de 1950 a 2024 revela décadas de evolução no consumo musical, com diferentes critérios predominando ao longo dos anos.

Durante a década de 50, a popularidade era medida por vendas físicas, plays em rádios e o impacto na TV, especialmente no mercado americano e britânico. A partir dos anos 90, com o avanço da indústria da música, as paradas de sucesso se tornaram mais universais, com destaque para as vendas globais.

A virada para a década de 2010 trouxe o streaming como um dos maiores indicadores de popularidade, com plataformas como Spotify e dados de organizações como o International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) ajudando a determinar quem realmente dominava o cenário global.

Os maiores das décadas

Entre os anos 50 e 80, a definição de um "artista global" estava intimamente ligada às vendas de discos e à difusão de sua música nas rádios. O cantor Frank Sinatra se destacou no início da década de 1950, seguido por outros nomes como Nat King Cole e Doris Day, cujos sucessos dominaram as paradas. Nos anos seguintes, o cantor Elvis Presley reinou absoluto, especialmente na segunda metade da década de 1950 e início de 60, tornando-se o ícone do rock and roll.

A partir dos anos 80, artistas como Michael Jackson e Madonna se tornaram figuras globais. As charts da Billboard nos Estados Unidos e do Reino Unido passaram a ser mais influentes, refletindo as vendas de álbuns e singles em mercados mais amplos. O impacto das mídias como MTV também ajudou a catapultar artistas como Prince e Whitney Houston aos postos de maior destaque.

Nos anos 2000, o mercado musical viu uma forte expansão do hip-hop e pop, com Eminem, Usher, e Rihanna dominando as paradas internacionais. Esse período também presenciou o crescimento do mercado de música digital e o início da popularização do streaming. Eminem, em particular, foi um dos artistas mais vendidos da década, com 50 Cent e Justin Timberlake também se destacando. Já o final da década trouxe Taylor Swift para a cena, com sua ascensão global.

Com a chegada do streaming, Drake e Ed Sheeran dominaram os anos 2010, com Drake especialmente se destacando na segunda metade da década. Bad Bunny foi uma grande surpresa nas listas de 2020 e 2021, com uma ascensão meteórica nas plataformas digitais, consolidando-se como o artista mais ouvido globalmente nesses anos. A década de 2020 também trouxe Taylor Swift novamente para a linha de frente, com sua popularidade explodindo ainda mais devido ao sucesso de seu catálogo no Spotify e ao impacto de suas turnês internacionais.

Veja a lista dos artistas mais ouvidos globalmente de 1950 a 2024: