Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 13 de setembro

De volta ao Autódromo de Interlagos, o festival pretende receber 500 mil pessoas de 6 a 14 de setembro — cerca de 100 mil por dia

The Town: veja o horário e o line-up completo deste sábado, 13 (Denise Truscello/Getty Images)

The Town: veja o horário e o line-up completo deste sábado, 13 (Denise Truscello/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06h02.

Tudo sobreThe Town
Saiba mais

Seguindo a programação, o The Town está de volta neste sábado, 13, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As principais atrações do dia são Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo e Lionel Richie.

O segundo dia traz um line-up diversificado, distribuído em cinco palcos principais: Skyline, The One, Factory, Quebrada e São Paulo Square, além do palco The Tower para atrações especiais. O Autódromo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados, e a prefeitura autorizou o transporte público disponível 24h durante o evento.

Neste ano, o evento deve movimentar R$ 2 bilhões, segundo estimativa SPTuris, superando por pouco os R$ 1,9 bilhão arrecadado na última edição.

Veja abaixo o line-up e os horários completos do dia 13 de setembro.

The Town: veja os horários e line-up deste sábado, 13

Palco Skyline

  • Natasha Bedingfield – 15h50
  • Ivete Sangalo – 18h10
  • Jessie J – 20h30
  • Mariah Carey – 23h45

Palco The One

  • Os Garotin (convida Melly) – 14h40
  • Priscilla (convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) – 17h
  • Gloria Groove – 19h30
  • Lionel Richie – 21h55

Palco Factory

  • Stefanie - 13h
  • Chefin - 14h45
  • MC Livinho - 17h05
  • Junior - 19h25

Palco Quebrada

  • Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55
  • Péricles convida Dexter −18h15
  • Criolo - 20h35

Palco São Paulo Square

  • SP Square Big Band - 14h
  • SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes - 17h10
  • Vanessa Moreno - 19h30
  • Jacob Collier - 22h05

The Tower

  • Liu - 01h20

Mapa do The Town

Mapa completo do The Town 2025 (Divulgação/The Town)

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

  • Com a temperatura dos últimos dias, não se esqueça do protetor solar e dos óculos de sol;
  • Como festival conta com banheiros químicos, e alguns banheiros fixos. Uma sugestão é levar papel higiênico e lenços umedecidos;
  • Caso você tenha um power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;
  • O autódromo é gigantesco, então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;
  • Leve uma canga, caso queira descansar no gramado;
  • Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado;
  • Tome cuidado com os seus pertences dentro e fora do festival. Leve itens de valor — cartões, documentos, bilhete-único — dentro de uma doleira;
  • Utilize o aplicativo do The Town para consultar horários e locais dos shows.

Onde assistir ao The Town?

O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.

  • TV por assinatura: a partir das 14h15, a Multishow transmite os shows do Palco Skyline e Palco The One. O Bis transmite dois palcos paralelos, o Factory e o Quebrada.
  • TV aberta: a TV Globo exibe alguns shows específicos do festival. Todas as noites, a parte final do último show do palco Skyline e um compacto com melhores momentos do dia também será exibido. Aos sábados será após o Altas Horas. Nos demais dias, após o Estrela da Casa.
  • Streaming: assinantes da Globoplay Preamium poderão assistir ao festival pelo Multishow, Bis e TV Globo, em 4K com sinal extra.
Acompanhe tudo sobre:FestivaisShows-de-músicaThe TownMúsicaMúsica pop

Mais de Casual

Salão de Munique revela futuro estético e elétrico de Audi, BMW e Volkswagen

Menores e complicados: Audemars Piguet lança novas versões do Royal Oak e do Code 11.59

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

As viagens internacionais mais buscadas em setembro de 2025

Mais na Exame

Minhas Finanças

Quanto o brasileiro gasta em delivery por mês? Valor não é tão alto quanto se pensava

Casual

Salão de Munique revela futuro estético e elétrico de Audi, BMW e Volkswagen

Mercado Imobiliário

Sob nova gestão, torre do Cidade Jardim supera desafio da baixa ocupação

Carreira

A vaga que todos querem: quem é o profissional mais cobiçado do mercado, que ganha até R$ 35 mil