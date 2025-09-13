The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 13 de setembro

Seguindo a programação, o The Town está de volta neste sábado, 13, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As principais atrações do dia são Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo e Lionel Richie.

O segundo dia traz um line-up diversificado, distribuído em cinco palcos principais: Skyline, The One, Factory, Quebrada e São Paulo Square, além do palco The Tower para atrações especiais. O Autódromo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados, e a prefeitura autorizou o transporte público disponível 24h durante o evento.

Neste ano, o evento deve movimentar R$ 2 bilhões, segundo estimativa SPTuris, superando por pouco os R$ 1,9 bilhão arrecadado na última edição.

Veja abaixo o line-up e os horários completos do dia 13 de setembro.

The Town: veja os horários e line-up deste sábado, 13

Palco Skyline

Natasha Bedingfield – 15h50

Ivete Sangalo – 18h10

Jessie J – 20h30

Mariah Carey – 23h45 Palco The One Os Garotin (convida Melly) – 14h40

Priscilla (convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir) – 17h

Gloria Groove – 19h30

Lionel Richie – 21h55 Palco Factory Stefanie - 13h

Chefin - 14h45

MC Livinho - 17h05

Junior - 19h25 Palco Quebrada Batalha da Aldeira Superliga The Town - 15h55

Péricles convida Dexter −18h15

Criolo - 20h35 Palco São Paulo Square SP Square Big Band - 14h

SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes - 17h10

Vanessa Moreno - 19h30

Jacob Collier - 22h05 The Tower Liu - 01h20

Mapa do The Town

Mapa completo do The Town 2025 (Divulgação/The Town)

Como chegar ao The Town?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.

A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.

Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.

Como comprar bebidas e alimentos no The Town?

Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia — neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.

Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues

Com a temperatura dos últimos dias, não se esqueça do protetor solar e dos óculos de sol ;

e dos ; Como festival conta com banheiros químicos, e alguns banheiros fixos. Uma sugestão é levar papel higiênico e lenços umedecidos ;

; Caso você tenha um power bank , ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo;

, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo; O autódromo é gigantesco, então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável;

Leve uma canga, caso queira descansar no gramado;

caso queira descansar no gramado; Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado;

para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado; Tome cuidado com os seus pertences dentro e fora do festival. Leve itens de valor — cartões, documentos, bilhete-único — dentro de uma doleira;

Utilize o aplicativo do The Town para consultar horários e locais dos shows.

Onde assistir ao The Town?

O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.