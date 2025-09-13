The Town: confira os horários e o line-up completo do dia 13 de setembro

The Town: veja o horário e o line-up completo deste sábado, 13 (Denise Truscello/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 06h02.
Seguindo a programação, o The Town está de volta neste sábado, 13, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As principais atrações do dia são Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo e Lionel Richie.
O segundo dia traz um line-up diversificado, distribuído em cinco palcos principais: Skyline, The One, Factory, Quebrada e São Paulo Square, além do palco The Tower para atrações especiais. O Autódromo ficará quase totalmente preenchido pelo festival, com 360 mil m² utilizados, e a prefeitura autorizou o transporte público disponível 24h durante o evento.
Neste ano, o evento deve movimentar R$ 2 bilhões, segundo estimativa SPTuris, superando por pouco os R$ 1,9 bilhão arrecadado na última edição.
Veja abaixo o line-up e os horários completos do dia 13 de setembro.
Palco Skyline
Palco The One
Palco Factory
Palco Quebrada
Palco São Paulo Square
The Tower
Mapa completo do The Town 2025 (Divulgação/The Town)
O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o The Town via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos. Exclusivamente para os dias de festival, o funcionamento das linhas de trem e metrô será de 24 horas. Também serão feitos bloqueios de ruas, garantindo maior segurança do público para a chegada aos portões de acesso, assim como para os moradores da região.
A partir da 00h00, durante os cinco dias de The Town, apenas a Estação Autódromo permanece aberta para embarque do público – sendo assim, todas as restantes funcionarão apenas para desembarque.
Além disso, quem for ao The Town, além de poder utilizar as linhas 4, 5, 8 e 9 por 24h, terá alguns serviços especiais a disposição: trens expresso para a ida e semiexpresso na ida e na volta do Autódromo estarão disponíveis. As passagens para os serviços especiais podem ser adquiridas apenas antecipadamente, através do site oficial. Os passaportes expressos custam a partir de R$ 40, enquanto os semiexpressos têm preços a partir de R$ 15. Os valores contemplam os bilhetes de ida e volta.
É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento.
Diferente de outros festivais, o The Town terá funcionamento com cartões de débito, crédito ou Pix em qualquer ponto de venda, inclusive com os ambulantes nos gramados. Quem optar pagar com dinheiro terá que comprar um cartão pré-pago customizado com o tema do festival em um dos Caixas Cashless. O cartão custa R$ 7,00 e o fã poderá levar para casa como lembrança ou pedir o estorno do valor ao devolver o cartão no fim do dia — neste caso, o cliente poderá pedir o estorno em até sete dias. O valor mínimo da recarga é de R$ 1.Atenção: não será possível usar dinheiro em espécie como forma de pagamento.
O festival será transmitido pela TV aberta e por assinatura, e também pelo streaming.