CEO das franquias: como Shaquille O’Neal transformou lição do pai em império bilionário

Shaquille O'Neal é mundialmente conhecido por seus quatro títulos da NBA e sua presença física dominante nas quadras.

No entanto, fora delas, o ex-atleta de 54 anos construiu um dos portfólios de investimentos mais robustos e diversificados do mundo dos esportes e dos negócios, transformando sua imagem pública em um império bilionário.

Por trás dessa máquina de gerar receita, há uma filosofia de negócios pragmática que nasceu na infância, fruto de uma lição de seu pai, um sargento do exército.

"Meu pai sempre me disse para honrar as pessoas. Tratar com bondade os menos afortunados", revelou O'Neal durante a conferência do Milken Institute.

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O hambúrguer de US$ 20 bilhões

O momento de virada na mentalidade de Shaq aconteceu quando ele ainda era um jovem aspirante ao esporte. Após receber um bônus no trabalho, seu pai o levou para comer no White Castle.

No caminho de volta, cruzaram com um veterano de guerra desabrigado que pedia comida. Sem hesitar, o pai de Shaq pegou parte dos hambúrgueres do filho e entregou ao homem.

"Eu perguntei: 'Por que você deu a minha comida?'. Ele respondeu: 'Porque este cavalheiro precisa mais do que você'. E completou: 'Se você um dia se tornar grande — e eu sei que você tem grandes sonhos —, certifique-se de sempre olhar pelos que estão por baixo'", relembrou o ex-jogador.

Essa mentalidade de impacto social moldou não apenas suas ações filantrópicas — como a recente construção de um complexo comunitário de US$ 24 milhões em Nevada —, mas também sua tese de investimentos focada em mercados de consumo de massa e alta escalabilidade.

O fenômeno do 'Capitalismo de Stakeholders'

O modelo de Shaquille O’Neal encontra eco em outras grandes fortunas globais que enxergam a filantropia e o impacto social como pilares indissociáveis do sucesso de longo prazo.

É o caso da bilionária MacKenzie Scott, cuja fortuna é avaliada em US$ 37 bilhões. Por meio de sua fundação, a Yield Giving, Scott já doou mais de US$ 26 com foco em reduzir a desigualdade e impulsionar mudanças estruturais na sociedade.

Da mesma forma, executivos de empresas da Fortune 500 apontam que a sustentabilidade de um negócio no século XXI depende diretamente de sua capacidade de gerar valor para além dos acionistas (shareholders), engajando toda a comunidade (stakeholders).

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