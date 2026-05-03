Bubbles: onde vive o chimpanzé de Michael Jackson hoje

O chimpanzé Bubbles, que ficou conhecido por acompanhar Michael Jackson nos anos 1980, vive atualmente em um santuário na Flórida, nos Estados Unidos. Aos 43 anos, o animal mantém uma rotina tranquila, longe da exposição pública que marcou sua convivência com o Rei do Pop.

O interesse pelo paradeiro de Bubbles voltou após a estreia da cinebiografia "Michael", lançada em abril, e a circulação de uma imagem falsa nas redes sociais. O registro, criado por inteligência artificial, mostrava Jaafar Jackson, o sobrinho de Michael, ao lado do chimpanzé, o que foi desmentido pelo santuário.

Onde vive Bubbles hoje

Desde 2005, o animal está sob cuidados do Center for Great Apes, localizado na cidade de Wauchula, na Flórida. O espaço abriga chimpanzés e orangotangos em ambientes protegidos, sem contato direto com visitantes.

De acordo com relato divulgado no Instagram, a instituição afirma que Bubbles envelhece com estabilidade e mantém hábitos regulares. Ele costuma descansar durante a tarde, preparar seu ninho no início da noite e conviver com outros chimpanzés do grupo.

Atualmente, Bubbles divide o espaço com outros animais e participa de atividades como pintura e alimentação em grupo. O santuário afirma que prioriza o bem-estar dos primatas, com áreas amplas e seguras.

"Parte de sua infância, Bubbles viveu sob os holofotes. Mas, nas últimas duas décadas, sua vida tem sido sobre algo muito importante: companheirismo, estabilidade, a oportunidade de viver e interagir com seu grupo social de chimpanzés e fazer escolhas sobre como passar seus dias."

A instituição também reforçou que não permite interação física com visitantes. Segundo o centro, a proposta é garantir proteção vitalícia e respeito aos animais.

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Como era a convivência com Michael Jackson

Bubbles foi adotado por Michael Jackson ainda filhote, após sair de um centro de pesquisa no Texas. Inicialmente, viveu com o cantor na Califórnia e depois foi levado para o Rancho Neverland, propriedade do artista.

Durante esse período, o chimpanzé acompanhava o músico em viagens, turnês e eventos públicos. Um dos episódios mais conhecidos ocorreu em 1987, quando ambos viajaram ao Japão e participaram de compromissos oficiais.

Imagem viral foi desmentida

Após a circulação de uma imagem mostrando Jaafar Jackson ao lado de Bubbles, o santuário publicou um comunicado negando o encontro. De acordo com o centro, o ator nunca visitou o local.

O episódio ocorreu poucos dias após a estreia de "Michael", cinebiografia dirigida por Antoine Fuqua. No filme, o chimpanzé foi recriado com computação gráfica, sem uso de animal real.