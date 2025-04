Fãs pedem que Fernanda Torres interprete personagem em novo filme de Jogos Vorazes; saiba qual

Poucas coisas mobilizam tanto as redes sociais quanto a união entre dois fandoms com um objetivo em comum.

Um dos movimentos mais recentes é protagonizado por fãs da saga Jogos Vorazes, que sugerem o nome da atriz brasileira Fernanda Torres para integrar o elenco do novo filme da série, intitulado Amanhecer na Colheita, com estreia marcada para 2026.

A ideia surgiu em postagens no X (antigo Twitter), onde usuários apontaram Fernanda como uma forte candidata para viver Mags, mentora do personagem Haymitch Abernathy, que aparece idosa nos filmes da trilogia original. Segundo os fãs, a presença e versatilidade da atriz seriam ideais para representar uma versão mais jovem da personagem.

Um perfil dedicado a atualizações da saga marcou diretamente a produtora executiva Nina Jacobson em uma das publicações, pedindo que ela considere a brasileira no casting da produção.

— SAC | Jogos Vorazes ☀️ (@SacTributos) April 7, 2025