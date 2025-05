Após 'Conclave', Ralph Fiennes é confirmado como Presidente Snow em novo filme de 'Jogos Vorazes'

Ralph Fiennes, indicado ao Oscar pela terceira vez por "Conclave", assumiu o papel do vilão Presidente Snow, o autoritário líder de Panem, na produção "Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita", da Lionsgate, inspirada no best-seller de Suzanne Collins.

Fiennes substitui Donald Sutherland, que faleceu em junho de 2024, aos 88 anos.

“Queríamos prestar uma homenagem a Donald Sutherland, trazendo um dos maiores atores de sua geração para interpretar o Presidente Snow, ambientado 24 anos antes da chegada de Katniss Everdeen”, afirmou Nina Jacobson, produtora da Color Force, em entrevista ao site norte-americano Deadline. “Desde que ele me marcou profundamente em A Lista de Schindler, trabalhar com Ralph sempre foi um sonho. É emocionante tê-lo agora em Jogos Vorazes.”

Entenda a história do próximo filme

Lançado em 18 de março, o mais recente livro da série distópica para jovens adultos de Suzanne Collins explora Panem 24 anos antes dos eventos originais, começando na manhã da colheita dos 50º Jogos Vorazes — também conhecido como o Massacre do Segundo Trimestre. A trama acompanha Haymitch (Joseph Zada), um garoto inteligente e engenhoso de 16 anos do Distrito 12, inesperadamente selecionado para esta edição que traz uma reviravolta fatal: o dobro de tributos, com 48 jovens enviados para lutar pela sobrevivência.

O elenco ainda conta com Whitney Peak como Lenore Dove Baird, Mckenna Grace no papel de Maysilee Donner, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. como Beetee, Maya Hawke interpretando Wiress, Lili Taylor como Mags e Ben Wang no papel de Wyatt Callow.

A direção estará novamente nas mãos de Francis Lawrence, com roteiro de Billy Ray. A produção é de Nina Jacobson e Brad Simpson, da Color Force, enquanto Cameron MacConomy atua como produtor executivo. O estúdio conta com Meredith Wieck e Scott O’Brien na supervisão do projeto, e Robert Melnik foi responsável pelas negociações contratuais com a Lionsgate. O lançamento está previsto para 20 de novembro de 2026, seguindo o sucesso de cinco filmes anteriores da franquia que juntos ultrapassaram US$ 3,3 bilhões em bilheteria global.

Em breve, Ralph Fiennes poderá ser visto no aguardado filme de zumbis "28 Years Later", dirigido por Danny Boyle, e em "The Choral", sob a direção de Nicholas Hytner. Ele é representado pela CAA e pelo escritório Sloane, Offer, Weber & Dern nos Estados Unidos, e pela agência 42MP no Reino Unido.