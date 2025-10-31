Pop

Jessica Lange retorna para American Horror Story, diz showrunner

Elenco anunciado nesta sexta-feira, 31, também conta com a chegada de Ariana Grande à franquia

American Horror Story: confira o elenco da 13ª temporada (FX/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16h50.

O showrunner Ryan Murphy anunciou nesta sexta-feira, 31, o elenco da 13ª temporada de American Horror Story. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, no dia de Halloween, e trouxe novidades importantes para os fãs da franquia.

A temporada reunirá Ariana Grande, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman e Jessica Lange. A produção está prevista para estrear em 2026.

Retorno de Jessica Lange

A presença de Jessica Lange na lista surpreendeu o público. No início deste ano, durante o Festival de Cinema de Glasgow, a atriz havia declarado que não retornaria à franquia. "Ah, Cristo, não. Não faço isso há mais de 10, 12 anos. Então não, não vou fazer", afirmou na ocasião.

Lange tem uma longa história com American Horror Story. Ela participou da temporada inaugural em 2011. A atriz esteve presente nas primeiras temporadas da série, tornando-se um dos rostos mais icônicos da franquia.

Ariana Grande estreia no universo AHS

Esta será a primeira participação de Ariana Grande em American Horror Story. A cantora, no entanto, já trabalhou com Ryan Murphy na série Scream Queens, onde interpretou Chanel #2. Em AHS13, Grande reencontrará suas colegas de elenco Emma Roberts e Billie Lourd, que também estiveram em Scream Queens.

Confira o teaser:

