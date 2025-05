Disney+ revela trailer de "Tudo é Justo", nova série com Kim Kardashian e Glenn Close

A Disney+ revelou na última terça-feira, 13, o primeiro trailer de "Tudo é Justo", nova série original criada por Ryan Murphy, conhecido por sucessos como "American Horror Story" e "Glee".

A produção conta com Kim Kardashian e Glenn Close como protagonistas e acompanha um grupo de advogadas especialistas em divórcio que deixam um escritório dominado por homens para abrir seu próprio escritório de advocacia.

Sinopse da série "Tudo é Justo"

A trama promete explorar as vidas dessas mulheres brilhantes e complexas, que enfrentam separações complicadas, segredos escandalosos e alianças voláteis - tanto dentro quanto fora do tribunal.

Além de Kardashian e Close, o elenco conta com Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson e Matthew Noszka. Kris Jenner, mãe de Kim Kardashian, também participa como produtora executiva.

Expectativas para a estreia de "Tudo é Justo"

"Tudo é Justo" estreia ainda em 2025 no Disney+, mas a data oficial ainda não foi divulgada. A série é uma produção da 20th Television em parceria com a Ryan Murphy Television, com roteiro, produção executiva e direção assinados por Ryan Murphy.

Com um elenco de peso e uma história que mistura drama, poder e intrigas no universo jurídico feminino, "Tudo é Justo" já chega cercada de expectativas, prometendo ser um dos grandes lançamentos do ano na plataforma.

Veja o trailer completo: