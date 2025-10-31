Por que se comemora o Halloween?

O dia mais "aterrorizante" do ano finalmente chegou. Comemorações de Halloween, apesar de suas origens celtas e popularidade no mundo anglo-saxão, têm se espalhado pelo mundo nas últimas décadas.
Bruxas, gatos pretos, doces, morcegos e paleta de cores laranja e preta são símbolos clássicos da data festiva. Já bem estabelecidos na cultura pop, nem todos sabem de onde surgiu a tradição anual.
Origem do Halloween
Na cultura pagã celta, o Samhain era um festival de transição entre outono e inverno, realizado próximo ao início de novembro. Boa parte dos historiadores acredita que a festa é precursora do Halloween.
Os celtas acreditavam que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais frágil durante o festival, permitindo visitas de espíritos às casas das pessoas. Uma crença semelhante embasa o tradicional Dia de los Muertos mexicano, celebrado há cerca de três mil anos pelos povos mesoamericanos.
Com a expansão do catolicismo na Irlanda, a data continuou sendo comemorada, mas seu significado se transformou.
O 1º de novembro foi designado no século VIII, pelo Papa Gregório III, como o Dia de Todos os Santos, um momento para honrá-los. No contexto irlandês, a data coincidia com o Samhain e adquiriu elementos da festa pagã.
A noite anterior, o dia 31 de outubro, era conhecida como Véspera de Todos os Santos (All Hallows Eve). Com mudanças linguísticas, o nome se simplificou e ficou como Halloween.
Inicialmente, a tradição era praticada apenas em pequenos assentamentos católicos irlandeses. Depois, milhares de irlandeses migraram para a América do Norte no século XIX e popularizaram a comemoração no outro continente.
Origens das tradições
- Abóboras: A tradição de esculpir rostos nas abóboras originou-se na Irlanda, mas usando nabos. Supostamente é baseada em uma lenda sobre um homem chamado Jack, o Avarento, que repetidamente prendeu o Diabo e só o libertou sob a condição de que Jack nunca iria para o Inferno. Quando Jack morreu, ele descobriu que o Céu também não queria sua alma, então foi forçado a vagar pela Terra como um fantasma pela eternidade. O Diabo deu a Jack um pedaço de carvão em brasa em um nabo esculpido para iluminar seu caminho. Os moradores locais eventualmente começaram a esculpir rostos assustadores em seus próprios nabos para afugentar espíritos malignos.
- Fantasias: Para evitar serem aterrorizados pelos espíritos malignos caminhando pelo mundo dos vivos durante Samhain, os celtas usavam disfarces e fantasias para confundir os espíritos.
- "Doces ou travessuras": existem três teorias sobre a origem da tradição. A primeira sugere que, durante o Samhain, os celtas deixavam oferendas de comida para apaziguar os espíritos viajando pela Terra à noite. A segunda teoria especula que a fartura de doces deriva da prática escocesa medieval de guising, em que crianças e adultos pobres pediam comida e dinheiro de em troca de orações pelos mortos no Dia de Finados. Uma terceira teoria é de que a origem do "doces ou travessuras" é o "belsnickeling" natalino alemão, onde crianças se vestem com fantasias e então visitam seus vizinhos para ver se os adultos conseguiam adivinhar as identidades dos disfarçados.
- Preto e laranja: as cores tradicionais do Halloween, preto e laranja, também remontam ao Samhain. Para os celtas, o preto representava a "morte" do verão, enquanto o laranja simbolizava a colheita do outono.
- Morcegos: Os animais provavelmente estavam presentes nas primeiras celebrações Literalmente falando. Como parte de Samhain, os celtas acendiam grandes fogueiras, que atraíam insetos, que por sua vez atraíam morcegos. Logo, avistar morcegos ficou conectado ao festival. O folclore medieval ampliou o caráter sinistro dos morcegos, com a crença de que eles eram prenúncios de morte.