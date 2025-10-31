Por que se comemora o Halloween?

O dia mais "aterrorizante" do ano finalmente chegou. Comemorações de Halloween, apesar de suas origens celtas e popularidade no mundo anglo-saxão, têm se espalhado pelo mundo nas últimas décadas.

Bruxas, gatos pretos, doces, morcegos e paleta de cores laranja e preta são símbolos clássicos da data festiva. Já bem estabelecidos na cultura pop, nem todos sabem de onde surgiu a tradição anual.

Origem do Halloween

Na cultura pagã celta, o Samhain era um festival de transição entre outono e inverno, realizado próximo ao início de novembro. Boa parte dos historiadores acredita que a festa é precursora do Halloween.

Os celtas acreditavam que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos fica mais frágil durante o festival, permitindo visitas de espíritos às casas das pessoas. Uma crença semelhante embasa o tradicional Dia de los Muertos mexicano, celebrado há cerca de três mil anos pelos povos mesoamericanos.

Com a expansão do catolicismo na Irlanda, a data continuou sendo comemorada, mas seu significado se transformou.

O 1º de novembro foi designado no século VIII, pelo Papa Gregório III, como o Dia de Todos os Santos, um momento para honrá-los. No contexto irlandês, a data coincidia com o Samhain e adquiriu elementos da festa pagã.

A noite anterior, o dia 31 de outubro, era conhecida como Véspera de Todos os Santos (All Hallows Eve). Com mudanças linguísticas, o nome se simplificou e ficou como Halloween.

Inicialmente, a tradição era praticada apenas em pequenos assentamentos católicos irlandeses. Depois, milhares de irlandeses migraram para a América do Norte no século XIX e popularizaram a comemoração no outro continente.

Origens das tradições