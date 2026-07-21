Fluência em IA — por que a Netflix quer que todos os funcionários desenvolvam essa habilidade

A fluência em IA está se tornando uma das competências mais valorizadas no mercado de trabalho. O conceito descreve a capacidade de compreender como a inteligência artificial funciona, conhecer suas possibilidades e limitações e utilizá-la de forma consciente nas atividades do dia a dia. Mais do que dominar uma ferramenta específica, trata-se de saber quando, como e por que recorrer à tecnologia.

A importância dessa habilidade voltou ao centro das discussões após Elizabeth Stone, diretora de tecnologia da Netflix, afirmar que a empresa deseja que a fluência em IA seja uma aspiração para praticamente todos os colaboradores. Em entrevista ao Business Insider, a executiva explicou que essa competência deve estar presente em diferentes áreas da companhia, e não apenas entre profissionais de tecnologia.

Quer desenvolver fluência em IA e entender como aplicar a tecnologia no trabalho? O Pré-MBA em IA da EXAME + Saint Paul oferece uma formação prática por apenas R$ 37.

O que significa ter fluência em IA?

Assim como a alfabetização digital passou a ser considerada indispensável nas últimas décadas, a fluência em IA representa um novo conjunto de competências que começa a fazer parte da rotina das empresas.

Na prática, um profissional fluente em inteligência artificial consegue elaborar bons comandos, avaliar criticamente as respostas geradas pelas ferramentas, verificar informações antes de utilizá-las e identificar processos que podem ser automatizados sem abrir mão da supervisão humana.

Isso não significa saber programar ou desenvolver modelos de IA. A expectativa é que profissionais de diferentes áreas consigam utilizar essas tecnologias de forma produtiva e responsável.

Por que a Netflix está incentivando essa habilidade?

Segundo o Business Insider, Elizabeth Stone destacou que a inteligência artificial está sendo incorporada ao cotidiano da empresa e, por isso, compreender seu funcionamento deixou de ser uma habilidade restrita às equipes técnicas.

A executiva afirmou que o objetivo não é transformar todos os funcionários em especialistas em IA, mas garantir que eles saibam aproveitar os recursos disponíveis para aumentar a produtividade, apoiar decisões e resolver problemas de maneira mais eficiente.

Essa estratégia acompanha um movimento observado em diversas empresas, que vêm ampliando programas de capacitação para que profissionais de áreas como marketing, finanças, recursos humanos e atendimento também utilizem ferramentas baseadas em inteligência artificial.

Entender os fundamentos da inteligência artificial pode fazer diferença na carreira. O Pré-MBA em IA da EXAME + Saint Paul reúne conceitos e aplicações práticas por R$ 37.

Fluência em IA já aparece entre as competências do futuro

A adoção da inteligência artificial pelas empresas também tem mudado o perfil das habilidades mais valorizadas pelo mercado.

O Future of Jobs Report, do World Economic Forum, aponta que competências relacionadas à IA, alfabetização tecnológica e análise de dados estão entre aquelas com maior crescimento esperado nos próximos anos. Ao mesmo tempo, habilidades humanas como pensamento crítico, criatividade e capacidade de resolver problemas continuam sendo consideradas essenciais.

Na prática, isso significa que saber utilizar ferramentas de IA será cada vez mais importante, mas os resultados dependem da capacidade do profissional de interpretar informações, tomar decisões e aplicar conhecimento ao contexto do negócio.

Como desenvolver fluência em IA

O desenvolvimento dessa competência começa pelo uso frequente das ferramentas disponíveis, mas vai além da experimentação. Também envolve compreender conceitos básicos da tecnologia, conhecer suas limitações, identificar riscos relacionados à qualidade das respostas e aprender a formular perguntas que gerem resultados mais úteis.

Outra etapa importante é acompanhar como empresas estão incorporando a inteligência artificial aos seus processos e buscar capacitações que apresentem casos práticos de aplicação em diferentes setores.

À medida que a IA se torna parte da rotina de organizações de todos os segmentos, a fluência nessa tecnologia tende a ocupar um papel semelhante ao que o domínio da internet e dos aplicativos de produtividade teve nas últimas décadas.

Para quem deseja desenvolver essa competência desde os fundamentos até as aplicações práticas, o Pré-MBA em IA da EXAME + Saint Paul oferece uma introdução ao tema por apenas R$ 37.