Dividir assinatura de streaming em 2026: quais plataformas permitem? Veja as regras

Manter as seis principais plataformas de streaming no Brasil custa mais de R$ 150 por mês se uma pessoa pagar tudo sozinha. Por isso, muitos usuários optam por dividir a conta com amigos ou parentes, mas os serviços apertaram as regras.

Em 2026, a maioria das plataformas vincula a assinatura à rede Wi-Fi da residência do titular e cobra uma taxa para quem quiser incluir alguém que mora em outra casa. As condições variam de serviço para serviço, e conhecê-las evita bloqueios inesperados e cancelamentos.

O que significa "mesma residência" para os streamings?

O conceito-padrão adotado por streamings como Netflix, Disney+, HBO Max e Globoplay é o de que a conta serve para o titular e para as pessoas que moram com ele, no mesmo endereço físico.

Para verificar isso, as plataformas combinam dados de IP, identificação de dispositivo, rede Wi-Fi usada com frequência e padrões de atividade. Usar o app no celular durante uma viagem, por exemplo, não gera problema, mas sim o acesso recorrente a partir de outra residência.

Como funciona a divisão de assinatura na Netflix?

A Netflix exige que o assinante defina uma "Residência Netflix" com base na rede Wi-Fi principal. Quem mora na mesma casa pode usar a conta sem restrição, respeitando o limite de telas do plano. Para incluir alguém que mora em outro endereço, o titular precisa contratar o complemento de membro extra, que tem dois valores: R$ 9,90 por mês (com anúncios) ou R$ 12,90 por mês (sem anúncios). O membro extra ganha login e senha próprios, vinculados à fatura do titular.

O plano Padrão (R$ 44,90/mês) permite um membro extra. O Premium (R$ 59,90/mês) aceita até dois. Compartilhar a senha com alguém em outra casa sem o complemento viola os termos de uso e pode resultar em bloqueio do dispositivo.

A HBO Max permite dividir com quem mora em outra casa?

Desde abril de 2026, a HBO Max proíbe o compartilhamento de senha entre residências diferentes no Brasil e oferece o complemento de membro adicional por R$ 14,90 por mês. O convidado recebe login próprio, mas pode assistir em apenas um dispositivo por vez. O complemento só está disponível para assinantes cobrados pela WarnerMedia — quem paga via operadora de TV ou loja de aplicativos não tem acesso à funcionalidade.

Os planos da HBO Max no Brasil custam R$ 29,90 (Básico com anúncios), R$ 44,90 (Standard) e R$ 55,90 (Platinum). A detecção de compartilhamento funciona por IP e identificação de dispositivo.

Quanto custa adicionar um membro extra no Disney+?

O Disney+ bloqueia o compartilhamento de contas fora da residência do titular desde novembro de 2024 no Brasil. A plataforma passou por um reajuste em junho de 2026 e se tornou o streaming mais caro do país no plano de topo, com o Premium a R$ 69,90 por mês.

O preço do membro extra também subiu com o reajuste e varia conforme o plano: R$ 20,90 (Padrão com anúncios), R$ 29,90 (Padrão) e R$ 34,90 (Premium). Uma assinatura Premium com um membro extra chega a R$ 104,80 por mês. O membro extra tem perfil e senha próprios, mas acessa o conteúdo em um dispositivo por vez.

O Globoplay aceita compartilhamento fora de casa?

O Globoplay também restringe o uso da assinatura a moradores da mesma residência do titular. Cada convidado pode ter e-mail e senha próprios, mas precisa residir no mesmo endereço. A plataforma não oferece complemento de membro extra nem plano de família para endereços diferentes. Quem mora em outra casa precisa de uma assinatura individual, que parte de R$ 22,90 por mês no plano com anúncios.

O Prime Video bloqueia compartilhamento de senha?

A Amazon não aplica bloqueio rígido por IP ou Wi-Fi como Netflix, Disney+ e HBO Max. A assinatura Amazon Prime (R$ 19,90/mês) permite até seis perfis e o compartilhamento com o núcleo familiar do titular é tolerado, mesmo que nem todos estejam na mesma casa o tempo todo.

Os termos de uso restringem o serviço ao titular e aos moradores da mesma residência, mas a fiscalização se concentra mais em região e país do que em endereço físico. A Amazon não oferece modelo formal de membro extra. Desde o início de 2026, o Prime Video exibe anúncios por padrão — quem quiser assistir sem interrupções paga um adicional de R$ 9,90 por mês.

Como dividir o Apple TV+ com família em outra casa?

O Apple TV+ é a plataforma mais flexível para divisão entre endereços diferentes. A Apple permite dividir a assinatura com até cinco pessoas por meio do Compartilhamento Familiar (Family Sharing), sem exigir que todos morem na mesma casa. O requisito é que cada membro tenha um Apple ID próprio, configurado no mesmo país, e que o grupo esteja vinculado a um organizador.

O plano único custa R$ 29,90 por mês, inclui resolução 4K e até seis telas simultâneas. Não há taxa adicional por membro nem bloqueio por IP doméstico.

Quanto custa dividir streaming entre casas diferentes?

Quem assinar o plano de entrada de cada plataforma sozinho gasta R$ 152,60 por mês. Para dividir com alguém em outra casa de forma regular, é preciso somar os complementos de membro extra nos serviços que oferecem a opção — e contratar assinaturas individuais nos que não oferecem, como o Globoplay.