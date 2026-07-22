'O Vampiro Lestat' chega à Netflix: saiba tudo sobre a nova fase de 'Entrevista com o Vampiro'

"O Vampiro Lestat", terceira temporada de "Entrevista com o Vampiro", estreou na Netflix na última segunda-feira, 20, e marca uma grande mudança na história. Depois de acompanhar a trajetória de Louis nas temporadas anteriores, a narrativa agora passa para as mãos de Lestat de Lioncourt, um dos personagens mais populares da literatura de vampiros.

A história muda de perspectiva

A nova temporada adapta "O Vampiro Lestat", segundo livro da série "As Crônicas Vampirescas", publicada por Anne Rice em 1985. A obra expande o universo apresentado em "Entrevista com o Vampiro" ao colocar Lestat como narrador de sua própria história.

Na série, o vampiro decide assumir o controle de sua imagem depois dos acontecimentos das temporadas anteriores. Para isso, ele abraça uma carreira como astro do rock nos anos 1980 e transforma sua vida em espetáculo, dando início a uma nova fase da adaptação.

Quem está no elenco?

O protagonista continua sendo interpretado por Sam Reid, cuja atuação foi um dos destaques das primeiras temporadas. Também retornam Jacob Anderson como Louis, Assad Zaman no papel de Armand e Eric Bogosian como o jornalista Daniel Molloy.

A temporada ainda apresenta personagens importantes da mitologia criada por Anne Rice, como Gabrielle, Magnus e Marius, figuras fundamentais para compreender a origem e a trajetória de Lestat.

Música ganha papel central

Uma das maiores novidades está na trilha sonora. A série incorpora apresentações musicais e canções inéditas compostas para a produção, acompanhando a transformação de Lestat em um cantor de sucesso.

Essa proposta aproxima a adaptação do espírito do romance original, que sempre apresentou Lestat como um personagem carismático, provocador e apaixonado pelos holofotes.

Preciso assistir às temporadas anteriores?

Sim. Embora a terceira temporada apresente uma nova perspectiva, ela continua diretamente os acontecimentos de "Entrevista com o Vampiro". As relações entre Lestat, Louis, Claudia, Armand e Daniel são construídas desde o primeiro episódio da série.

A Netflix disponibilizou as temporadas anteriores no catálogo brasileiro, que também estão disponíveis no Prime Video.

Uma nova fase para o universo de Anne Rice

A adaptação produzida pela AMC faz parte do chamado Immortal Universe, universo compartilhado baseado nas obras de Anne Rice. O sucesso de "Entrevista com o Vampiro" abriu espaço para outras produções inspiradas nos livros da autora. Com foco em Lestat, a série amplia esse universo e entrega uma abordagem que mistura drama, horror, romance e música sem perder a essência das "Crônicas Vampirescas".