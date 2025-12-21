'Avatar: Fogo e Cinzas' arrecada US$ 345 milhões em fim de semana de estreia

O terceiro filme da franquia Avatar, dirigido por James Cameron, estreou cumprindo as projeções do mercado e arrecadou cerca de US$ 345 milhões (equivalente à cerca de R$ 1,9 bilhões) em bilheteria global até domingo, segundo dados divulgados pela Walt Disney.

O longa "Avatar: Fogo e Cinzas", teve a segunda maior estreia de um filme de Hollywood em 2025, atrás apenas de "Zootopia 2", que somou US$ 556 milhões em novembro (cerca de R$ 3,06 bilhões).

Nos Estados Unidos e no Canadá, o filme liderou as bilheterias do fim de semana, com US$ 88 milhões (em torno de R$ 485 milhões) em ingressos vendidos, segundo dados divulgados em reportagem da agência Bloomberg.

O desempenho, no entanto, ficou abaixo da faixa estimada por analistas da Boxoffice Pro, que projetavam entre US$ 100 milhões e US$ 120 milhões (entre R$ 551 e R$ 661 milhões), mas dentro da previsão mais conservadora da própria Disney, de até US$ 90 milhões.

Fora da América do Norte, Fogo e Cinzas arrecadou US$ 257 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhões).

Apesar de superar a estreia do primeiro Avatar, que arrecadou US$ 77 milhões em 2009 nos EUA, o novo capítulo ficou abaixo de "Avatar: O Caminho da Água", que estreou com US$ 134,1 milhões em 2022. Na comparação direta, a bilheteria inicial foi 35% menor do que a do filme anterior.

A Disney reconhece que os filmes da franquia exigem altos investimentos e precisam de desempenho consistente para garantir sua continuidade.

O estúdio não divulga os orçamentos, mas informou anteriormente que o lançamento, feito a poucas semanas do fim do trimestre, deve contribuir para um déficit operacional de US$ 400 milhões - em torno de R$ 2,2 bilhões -, com expectativa de compensação ao longo de 2026.

Um quarto e um quinto filmes da franquia estão programados para estrear em 2029 e 2031, respectivamente.

O novo filme

Fogo e Cinzas dá continuidade à história dos Na'vi, habitantes do planeta fictício Pandora, que enfrentam novas ameaças humanas interessadas em explorar seus recursos naturais.

Sam Worthington e Zoe Saldana retornam aos papéis de Jake Sully e Neytiri, agora confrontados pelo chamado Povo das Cinzas, uma tribo Na'vi descrita como violenta.