Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Avatar: Fogo e Cinzas' arrecada US$ 345 milhões em fim de semana de estreia

Terceiro filme da franquia se tornou a segunda maior estreia de Hollywood em 2025, atrás apenas de Zootopia 2

Filme arrecadou US$ 345 milhões no lançamento e ficou em segundo lugar entre as maiores estreias de Hollywood em 2025 (Divulgação)

Filme arrecadou US$ 345 milhões no lançamento e ficou em segundo lugar entre as maiores estreias de Hollywood em 2025 (Divulgação)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 17h19.

O terceiro filme da franquia Avatar, dirigido por James Cameron, estreou cumprindo as projeções do mercado e arrecadou cerca de US$ 345 milhões (equivalente à cerca de R$ 1,9 bilhões) em bilheteria global até domingo, segundo dados divulgados pela Walt Disney.

O longa "Avatar: Fogo e Cinzas", teve a segunda maior estreia de um filme de Hollywood em 2025, atrás apenas de "Zootopia 2", que somou US$ 556 milhões em novembro (cerca de R$ 3,06 bilhões).

Nos Estados Unidos e no Canadá, o filme liderou as bilheterias do fim de semana, com US$ 88 milhões (em torno de R$ 485 milhões) em ingressos vendidos, segundo dados divulgados em reportagem da agência Bloomberg.

O desempenho, no entanto, ficou abaixo da faixa estimada por analistas da Boxoffice Pro, que projetavam entre US$ 100 milhões e US$ 120 milhões (entre R$ 551 e R$ 661 milhões), mas dentro da previsão mais conservadora da própria Disney, de até US$ 90 milhões.

Fora da América do Norte, Fogo e Cinzas arrecadou US$ 257 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhões).

‘Avatar: Fogo e Cinzas’: ponto de virada ou fim da franquia?

Apesar de superar a estreia do primeiro Avatar, que arrecadou US$ 77 milhões em 2009 nos EUA, o novo capítulo ficou abaixo de "Avatar: O Caminho da Água", que estreou com US$ 134,1 milhões em 2022. Na comparação direta, a bilheteria inicial foi 35% menor do que a do filme anterior.

A Disney reconhece que os filmes da franquia exigem altos investimentos e precisam de desempenho consistente para garantir sua continuidade.

O estúdio não divulga os orçamentos, mas informou anteriormente que o lançamento, feito a poucas semanas do fim do trimestre, deve contribuir para um déficit operacional de US$ 400 milhões - em torno de R$ 2,2 bilhões -, com expectativa de compensação ao longo de 2026.

Um quarto e um quinto filmes da franquia estão programados para estrear em 2029 e 2031, respectivamente.

'O Agente Secreto' é pré-selecionado ao Oscar de 2026 em duas categorias

O novo filme

Fogo e Cinzas dá continuidade à história dos Na'vi, habitantes do planeta fictício Pandora, que enfrentam novas ameaças humanas interessadas em explorar seus recursos naturais.

Sam Worthington e Zoe Saldana retornam aos papéis de Jake Sully e Neytiri, agora confrontados pelo chamado Povo das Cinzas, uma tribo Na'vi descrita como violenta.

Acompanhe tudo sobre:DisneyJames CameronFilmes

Mais de Pop

Linha 7-Rubi vira biblioteca de audiobooks gratuita (e instagramável)

Por que os ingressos de shows ficaram tão caros nos últimos anos?

Que horas estreiam os últimos episódios do documentário da Taylor Swift?

Veja quais séries e filmes a Netflix bloqueou para quem tem o plano mais barato

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Pesquisa com 4.300 executivos aponta o que as empresas querem da inteligência artificial em 2026

Marketing

70% dos brasileiros preferem internet com anúncios a pagar por serviços digitais

Ciência

Calor, desidratação e hábitos de férias aumentam risco de AVC no verão

Mundo

Recontagem em eleições em Honduras é paralisada por novos incidentes