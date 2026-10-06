Já ganhou? Kimi Antonelli pode ser campeão sem precisar vencer mais corridas

Andrea Kimi Antonelli pode relaxar no Grande Prêmio de Singapura da Fórmula 1 neste fim de semana. O jovem piloto da Mercedes chega com uma vantagem confortável na liderança do campeonato de 2026, apesar de ainda não ter conquistado o título.

A competição em Marina Bay é a última etapa do ano com corrida sprint e possibilitará que um piloto conquiste até 33 pontos em um único fim de semana.

Kimi Antonelli pode ser campeão em Singapura?

Após ficar no segundo lugar no GP do Bahrein, realizado em Sepang no último domingo, 4, Kimi Antonelli abriu uma diferença de 84 pontos com George Russell, que abandonou a corrida. Caso o italiano vença em Singapura, na corrida e na sprint, pode chegar aos 353 pontos.

A conquista do campeonato em Singapura, no entanto, não é uma opção. Considerando que Russell é a principal ameaça do jovem, mesmo que o britânico não pontue neste fim de semana, permanecerá com 236 pontos, uma diferença de 117 pontos.

Depois de Singapura, acontecerão mais seis GPs: Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi, que totalizarão 150 pontos. De forma que uma virada ainda é possível e, mesmo no pior cenário em Marina Bay, Russell continuaria "na luta" matematicamente.

Quando Kimi Antonelli pode ser campeão?

Caso Kimi Antonelli saia vencedor de Singapura, o jovem italiano pode se tornar campeão mundial de 2026 no GP dos Estados Unidos, em Austin, em 25 de outubro.

Após a etapa americana, restarão apenas 125 pontos distribuídos em 5 GPs. De forma que, se Antonelli conseguir abrir uma vantagem superior a esse número, irá garantir o título sem necessidade de critérios de desempate.

Veja o cenário que pode coroar Antonelli em Austin

Caso Kimi Antonelli vença a sprint e o GP de Singapura, assim como o GP dos Estados Unidos, o jovem piloto irá somar 58 pontos e chegar aos 378. De forma que Russel precisaria terminar as três etapas com 26 pontos para somar 252 e permitir que seu companheiro de equipe crie uma vantagem de 126.

Esse caso, no entanto, não depende apenas da Mercedes. Lewis Hamilton, da Ferrari, precisaria se manter abaixo da marca para sair da competição. Saindo dos 214, o heptacampeão pode somar, no máximo, 38 nos três eventos para chegar aos 252.