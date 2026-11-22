O filme brasileiro "Feito Pipa", escolhido para representar o país na disputa por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional, conquistou dois prêmios na 52ª edição do Festival de Cinema Ibero-Americano de Huelva, na Espanha, encerrado neste sábado, 21.

O longa de Allan Deberton recebeu o Prêmio do Público da competição oficial e o Prêmio da Imprensa Ibero-Americana, concedido pela Associação de Jornalistas Ibero-Americanos de Cinema. A premiação dá novo impulso à campanha internacional da produção, a menos de um mês da divulgação da pré-lista de indicados ao Oscar 2027.

24 prêmios desde Berlim

Com os novos reconhecimentos, o filme chega a 24 prêmios desde a estreia mundial, em fevereiro, no Festival de Berlim. Na Alemanha, venceu o Urso de Cristal, concedido pelo júri jovem da mostra Generation Kplus, e o Grande Prêmio do Júri Internacional.

Depois, passou por dezenas de festivais e mostras. Em setembro, a Academia Brasileira de Cinema o escolheu como representante nacional na corrida pelo Oscar.

Apoio de Walter Salles

O longa também recebeu o apoio de Walter Salles, diretor de "Ainda estou aqui" (2024), vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025.

Em declaração divulgada pela equipe da produção, o cineasta destacou a forma como a história combina questões sociais e afetivas: "Um filme livre e corajoso, com personagens que arrebatam e nos convidam a sonhar com um Brasil mais justo e inclusivo."

A história

Estrelado por Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, "Feito Pipa" se passa no interior do Ceará e acompanha Gugu (Yuri Gomes), menino de quase 12 anos que sonha em ser jogador de futebol. Ele é criado pela avó, Dilma (Teca Pereira), professora aposentada, ao lado de quem encontra liberdade para explorar seus interesses e sua personalidade, sem se submeter às expectativas dos moradores da cidade sobre como deve se comportar.

A relação dos dois é ameaçada quando Dilma começa a apresentar sinais de Alzheimer. Temendo ser obrigado a morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos), com quem tem uma relação difícil, Gugu tenta esconder o agravamento da doença. A trama aborda o amadurecimento do menino, os conflitos familiares e o preconceito, tendo como cenário o sertão cearense. A narrativa também recupera memórias de uma comunidade submersa pelas águas de uma barragem, cujas ruínas voltam a aparecer depois de um período de seca.