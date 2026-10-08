Fórmula 1: veja horários e onde assistir à classificação da Sprint em Singapura

Fórmula 1: como e quando assistir à classificação da Sprint em Singapura (Mark Thompson/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11h43.
O Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 disputa o GP de Singapura entre sexta-feira, 9 de outubro, e domingo, 11, no Circuito Urbano de Marina Bay. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco de calor durante todo o fim de semana e determinou medidas obrigatórias de resfriamento para as equipes.
A Fórmula 1 desembarca no Circuito Urbano de Marina Bay para o Grande Prêmio de Singapura neste fim de semana. A corrida principal acontece no próximo domingo, 11, porém as atividades em pista começam nesta sexta-feira, 8.
Conhecido por seu calor intenso, GP de Singapura promete ser um dos mais desafiadores do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana e acionou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.
A sessão de Treino Livre 1 do Grande Prêmio de Singapura será às 5h30, no horário de Brasília.
A classificação para a corrida Sprint acontece nesta sexta-feira, a partir das 9h30, no horário de Brasília.
Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.
O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.
A corrida principal do GP de Singapura será realizada no domingo, 11 de outubro, a partir das 9h, no horário de Brasília. As atividades no Circuito Urbano de Marina Bay começam na sexta-feira, 9.
Na sexta-feira, 9, o treino livre começa às 5h30 e a classificação sprint, às 9h30. No sábado, 10, a corrida sprint será às 6h e a classificação, às 10h; no domingo, 11, a corrida começa às 9h, sempre no horário de Brasília.
Todas as sessões do GP de Singapura, inclusive a corrida sprint, terão transmissão do SporTV3, do GloboPlay e da F1 TV, serviço oficial de streaming da categoria. A corrida principal também será exibida pela Globo na TV aberta.
A classificação sprint será realizada na sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 9h30, no horário de Brasília. A corrida sprint ocorrerá no sábado, 10, às 6h.
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana por causa do calor intenso em Singapura. A entidade determinou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.