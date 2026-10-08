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Fórmula 1: veja horários e onde assistir à classificação da Sprint em Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay recebe a Fórmula 1 neste fim de semana para um dos fins de semana mais desafiadores do campeonato de 2026

Fórmula 1: como e quando assistir à classificação da Sprint em Singapura (Mark Thompson/Getty Images)

Fórmula 1: como e quando assistir à classificação da Sprint em Singapura (Mark Thompson/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11h43.

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RESUMO ＋

O Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 disputa o GP de Singapura entre sexta-feira, 9 de outubro, e domingo, 11, no Circuito Urbano de Marina Bay. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco de calor durante todo o fim de semana e determinou medidas obrigatórias de resfriamento para as equipes.

A Fórmula 1 desembarca no Circuito Urbano de Marina Bay para o Grande Prêmio de Singapura neste fim de semana. A corrida principal acontece no próximo domingo, 11, porém as atividades em pista começam nesta sexta-feira, 8.

Conhecido por seu calor intenso, GP de Singapura promete ser um dos mais desafiadores do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana e acionou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.

Que horas é o Treino Livre de Singapura?

A sessão de Treino Livre 1 do Grande Prêmio de Singapura será às 5h30, no horário de Brasília.

Que horas será a classificação da Sprint?

A classificação para a corrida Sprint acontece nesta sexta-feira, a partir das 9h30, no horário de Brasília.

Onde assistir ao GP de Singapura?

Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP de Singapura:

Sexta-feira, 9 de outubro

  • Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)
  • Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

Sábado, 10 de outubro

  • Corrida sprint - 6h (de Brasília)
  • Classificação - 10h (de Brasília)

Domingo, 11 de outubro

  • Corrida - a partir das 9h (de Brasília)

Perguntas frequentes

Quando será o GP de Singapura de Fórmula 1 em 2026? ＋

A corrida principal do GP de Singapura será realizada no domingo, 11 de outubro, a partir das 9h, no horário de Brasília. As atividades no Circuito Urbano de Marina Bay começam na sexta-feira, 9.

Qual é a programação do GP de Singapura? ＋

Na sexta-feira, 9, o treino livre começa às 5h30 e a classificação sprint, às 9h30. No sábado, 10, a corrida sprint será às 6h e a classificação, às 10h; no domingo, 11, a corrida começa às 9h, sempre no horário de Brasília.

Onde assistir ao GP de Singapura? ＋

Todas as sessões do GP de Singapura, inclusive a corrida sprint, terão transmissão do SporTV3, do GloboPlay e da F1 TV, serviço oficial de streaming da categoria. A corrida principal também será exibida pela Globo na TV aberta.

Que horas será a classificação sprint do GP de Singapura? ＋

A classificação sprint será realizada na sexta-feira, 9 de outubro, a partir das 9h30, no horário de Brasília. A corrida sprint ocorrerá no sábado, 10, às 6h.

Por que a FIA adotou medidas de resfriamento no GP de Singapura? ＋

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana por causa do calor intenso em Singapura. A entidade determinou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.

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