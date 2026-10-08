Fórmula 1: veja horários e onde assistir à classificação da Sprint em Singapura

RESUMO ＋ O Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026 disputa o GP de Singapura entre sexta-feira, 9 de outubro, e domingo, 11, no Circuito Urbano de Marina Bay. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco de calor durante todo o fim de semana e determinou medidas obrigatórias de resfriamento para as equipes.

A Fórmula 1 desembarca no Circuito Urbano de Marina Bay para o Grande Prêmio de Singapura neste fim de semana. A corrida principal acontece no próximo domingo, 11, porém as atividades em pista começam nesta sexta-feira, 8.

Conhecido por seu calor intenso, GP de Singapura promete ser um dos mais desafiadores do Campeonato Mundial da Fórmula 1 de 2026. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) declarou risco durante todo o fim de semana e acionou medidas obrigatórias de resfriamento para todas as equipes.

Que horas é o Treino Livre de Singapura?

A sessão de Treino Livre 1 do Grande Prêmio de Singapura será às 5h30, no horário de Brasília.

Que horas será a classificação da Sprint?

A classificação para a corrida Sprint acontece nesta sexta-feira, a partir das 9h30, no horário de Brasília.

Onde assistir ao GP de Singapura?

Todas as sessões, incluindo a corrida Sprint, poderão ser acompanhadas por meio do SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O Grande Prêmio de Singapura também será transmitido pela TV aberta Globo.

Confira a programação completa do GP de Singapura:

Sexta-feira, 9 de outubro

Treino livre 1 - 5h30 (de Brasília)

- 5h30 (de Brasília) Classificação sprint - 9h30 (de Brasília)

Sábado, 10 de outubro

Corrida sprint - 6h (de Brasília)

- 6h (de Brasília) Classificação - 10h (de Brasília)

Domingo, 11 de outubro

Corrida - a partir das 9h (de Brasília)