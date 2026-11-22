As autoridades francesas apresentaram neste domingo, 22, um pacote de projetos industriais liderados por empresas do país, com novos investimentos que somam cerca de 15 bilhões de euros, em um momento de pessimismo econômico e a cinco meses das eleições presidenciais.

A Presidência francesa divulgou os principais números, que serão detalhados na segunda-feira, durante a edição do evento Choose France voltada às empresas francesas. Realizado pelo segundo ano consecutivo, o encontro busca destacar novas iniciativas industriais e a atratividade do país para investimentos.

Nessa edição, que será inaugurada à tarde pelos ministros da Economia, Roland Lescure, e da Indústria, Sébastien Martin, serão apresentados 273 projetos, dos quais 81 inéditos, que representam investimentos totais de 42,5 bilhões de euros, incluindo os 15 bilhões de euros ainda não anunciados.

O pacote é apresentado em um momento de preocupação com a competitividade industrial europeia. Conforme mostrou a EXAME, a concorrência chinesa ameaça empregos e setores estratégicos da indústria europeia, especialmente nas áreas de veículos elétricos, medicamentos e energia eólica.

Um dos projetos mais importantes em volume de investimentos será o do grupo público Aeroportos de Paris (ADP), responsável pela concessão e operação dos aeroportos da capital francesa.

Os anúncios foram feitos na véspera do Choose France e coincidem com uma viagem do presidente Emmanuel Macron a Toulouse, no sul do país, onde ele participa de um jantar com cerca de 60 dirigentes empresariais, em um encontro denominado "mesa-redonda europeia para a indústria".

Na segunda-feira, Macron visitará as instalações da Airbus em Toulouse, onde o grupo europeu dos setores aeronáutico e de defesa mantém sua sede, e fará um discurso no fim da manhã.

França enfrenta desaceleração econômica e crise fiscal

A iniciativa de comunicação, no entanto, não será suficiente para esconder o difícil momento econômico enfrentado pela França, marcado por uma situação delicada das contas públicas e por uma economia afetada tanto pelo risco de uma crise da dívida quanto pelos efeitos da guerra no Oriente Médio, sobretudo pela alta dos preços dos combustíveis fósseis.

A deterioração das contas públicas francesas também tem provocado turbulências nos mercados financeiros. Em outubro, protestos na França pressionaram as bolsas europeias e o euro, em meio às preocupações com o endividamento e a estabilidade política do país.

A crise fiscal também alimenta a insatisfação social. Como mostrou a EXAME, as dificuldades financeiras do governo francês estão entre os fatores que impulsionaram uma nova onda de manifestações, ampliando a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron às vésperas das eleições de 2027.

O governo, que em setembro já havia reduzido suas projeções de crescimento econômico para 0,5% neste ano e 1% em 2027, avalia a necessidade de uma revisão ainda mais acentuada diante dos indicadores mais recentes.

Entre eles está a contração de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, após a estagnação registrada no segundo trimestre.

Com EFE