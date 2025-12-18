Iron Maiden: venda geral de ingressos começa nesta quinta; veja como comprar

A venda geral de ingressos para o show do Iron Maiden em São Paulo começa nesta quinta-feira, 18, a partir das 10h.

A apresentação faz parte da turnê comemorativa “Run For Your Lives World Tour”, que celebra os 50 anos de carreira da banda britânica.

O grupo sobe ao palco do Allianz Parque no dia 25 de outubro de 2026. A abertura ficará por conta da banda norte-americana Alter Bridge.

Onde comprar ingresso para o show do Iron Maiden?

Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Live Pass, com limite de seis por CPF. Confira abaixo a lista com os preços.

Retorno à América do Sul

A turnê traz um repertório especial com canções dos nove primeiros álbuns do Iron Maiden, além da maior produção já realizada pela banda. “Temos todos os grandes clássicos daquele período inicial, incluindo Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills e The Trooper”, afirmou o vocalista Bruce Dickinson em comunicado.

O baixista Steve Harris também celebrou o retorno à América do Sul. “Alguns dos nossos fãs mais apaixonados estão na América Central e do Sul, e nossa relação com eles é algo muito especial”, disse.

Além do Brasil, a turnê incluirá México, El Salvador, Colômbia, Equador, Costa Rica, Peru, Argentina e Chile.

Esta é a 16ª passagem da banda britânica de metal pelo Brasil, a última foi em dezembro de 2024 com a turnê "The Future Past". O show em São Paulo será a 46ª apresentação da banda no Brasil.

Quando será o show do Iron Maiden no Brasil?

O show acontecerá no dia 25 de outubro de 2026, em São Paulo, no Allianz Parque. Confira os detalhes:

Data: 25/10/2026

Local: Allianz Parque

Alter Bridge: 19h10

Iron Maiden: 20h50

Classificação etária: 16 anos desacompanhado; menores apenas com responsável legal

Quanto custam os ingressos?