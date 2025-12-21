Pop

Por que os ingressos de shows ficaram tão caros nos últimos anos?

Análise do mercado explica como demanda, plataformas e revenda elevaram preços

Ingressos de shows: Alta nos preços revelam nova lógica do mercado musical (Emma McIntyre/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06h42.

Os ingressos de shows têm apresentado valores elevados nos últimos anos. Segundo dados reunidos pelo Business Insider, o preço médio de uma entrada nos Estados Unidos chegou a US$ 136 em 2024. O valor contrasta com décadas anteriores e reflete mudanças estruturais no mercado de música ao vivo.

A alta não está ligada a um único fator. Especialistas ouvidos pelo Business Insider apontam uma combinação de aumento da demanda, custos de produção mais elevados e novas estratégias de precificação. Shows passaram a ocupar papel central na receita de artistas, o que alterou a lógica do setor.

Modelo de vendas

Plataformas de venda adotaram sistemas de precificação dinâmica. Nesse modelo, os valores variam conforme a procura, de forma semelhante a passagens aéreas. Quando a demanda cresce rapidamente, os preços sobem em tempo real.

Além disso, a concentração do mercado também pesa. Empresas que controlam grande parte da venda primária e da organização de turnês exercem influência direta sobre os valores finais. O levantamento destaca que essa estrutura reduz alternativas para consumidores.

Outro ponto central é o mercado de revenda. Ingressos comprados a preços iniciais podem reaparecer em plataformas secundárias por valores muito mais altos. Esse movimento contribui para elevar a percepção geral de preço, mesmo quando o valor original era menor.

Custos de turnês

Além disso, turnês se tornaram mais caras de produzir. Estruturas maiores, equipes extensas e logística complexa ampliaram os custos operacionais. Esses gastos são incorporados ao preço dos ingressos.

Ao mesmo tempo, segundo o BI, a receita com streaming não acompanha o mesmo crescimento. Com isso, apresentações ao vivo se tornaram a principal fonte de renda para muitos artistas. Essa mudança ajuda a explicar por que os shows passaram a concentrar valores mais altos.

Apesar dos preços elevados, a procura segue alta, sobretudo para grandes turnês. A demanda sustentada reforça o modelo atual e mantém a pressão sobre os preços.

