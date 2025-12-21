Por que os ingressos de shows ficaram tão caros nos últimos anos?

Os ingressos de shows têm apresentado valores elevados nos últimos anos. Segundo dados reunidos pelo Business Insider, o preço médio de uma entrada nos Estados Unidos chegou a US$ 136 em 2024. O valor contrasta com décadas anteriores e reflete mudanças estruturais no mercado de música ao vivo.

A alta não está ligada a um único fator. Especialistas ouvidos pelo Business Insider apontam uma combinação de aumento da demanda, custos de produção mais elevados e novas estratégias de precificação. Shows passaram a ocupar papel central na receita de artistas, o que alterou a lógica do setor.

Modelo de vendas

Plataformas de venda adotaram sistemas de precificação dinâmica. Nesse modelo, os valores variam conforme a procura, de forma semelhante a passagens aéreas. Quando a demanda cresce rapidamente, os preços sobem em tempo real.

Além disso, a concentração do mercado também pesa. Empresas que controlam grande parte da venda primária e da organização de turnês exercem influência direta sobre os valores finais. O levantamento destaca que essa estrutura reduz alternativas para consumidores.

Outro ponto central é o mercado de revenda. Ingressos comprados a preços iniciais podem reaparecer em plataformas secundárias por valores muito mais altos. Esse movimento contribui para elevar a percepção geral de preço, mesmo quando o valor original era menor.

Custos de turnês

Além disso, turnês se tornaram mais caras de produzir. Estruturas maiores, equipes extensas e logística complexa ampliaram os custos operacionais. Esses gastos são incorporados ao preço dos ingressos.

Ao mesmo tempo, segundo o BI, a receita com streaming não acompanha o mesmo crescimento. Com isso, apresentações ao vivo se tornaram a principal fonte de renda para muitos artistas. Essa mudança ajuda a explicar por que os shows passaram a concentrar valores mais altos.

Apesar dos preços elevados, a procura segue alta, sobretudo para grandes turnês. A demanda sustentada reforça o modelo atual e mantém a pressão sobre os preços.