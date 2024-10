Morre Paul Di'Anno, ex-vocalista do Iron Maiden, aos 66 anos

Dia triste para os fãs de rock: o ex-vocalista da banda Iron Maiden, Paul Di'Anno, morreu nesta segunda-feira, 21, aos 66 anos. A causa da morte não foi revelada.

Di'Anno foi o primeiro vocalista do grupo de rock e assumiu o microfone entre os anos de 1978 e 1981. É ele quem canta todo o álbum de estreia da banda, Iron Maiden (1980), e o segundo que veio no ano seguinte, Killers.

Em nota, a gravadora independente que o representava declarou que o artista morreu em casa, na cidade de Wiltshire (Inglaterra). "Em nome de sua família, a Conquest Music [selo de metal] está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, profissionalmente conhecido como Paul Di'Anno. Nascido em Chingford, leste de Londres, em 17 de maio de 1958, Paul ganhou destaque como vocalista da banda de heavy metal inglesa Iron Maiden entre 1978 e 1981".

Carreira na música

Polêmico desde os primeiros dias no Iron Maiden, Di'Anno teve várias passagens pela polícia por consumo de drogas e atos violentos. O primeiro teste que fez para integrar a banda chegou a ser cancelado porque, no dia, ele ameaçou um homem com uma faca no meio da rua — e foi levado pela polícia. Em 1981, ele foi retirado do grupo por faltar a apresentações pelo uso extremo de drogas e bebidas alcoólicas, e substituído pelo atual vocalista, Bruce Dickinson.

Quando saiu do Iron Maiden, o vocalista montou uma banda própria, a Di'Anno, na qual tocava com Lee Slater, P.J. Ward, Kevin Browne, Mark Venables e Dave Irving. O grupo gravou apenas um álbum, com o mesmo nome, em 1984, e depois se separou.

Contribuições brasileiras

Di'Anno foi um nome reconhecido no Brasil em especial por suas participações no CD Nomad, com bandas de heavy metal brasileiras. Entre os anos de 1999 e 2000, ele se reuniu com Paulo Turin (Battlezone), Chico Dehira (Karma) e Felipe Andreoli, que pouco tempo depois passou a integrar o Angra. Aquiles Priester, também do Angra, chegou a tocar no projeto.