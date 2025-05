Após sucesso de público, Gilberto Gil anuncia nova data do show da turnê 'Tempo Rei' em São Paulo

Após sucesso arrebatador, Gilberto Gil anunciou, nesta terça-feira, 6, uma nova data da sua turnê de despedida, "Tempo Rei", em São Paulo.

Para quem perdeu as quatro apresentações em abril — ou se deseja reviver a experiência única do show —, a turnê retorna a São Paulo no dia 18 de outubro, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo.

A turnê "Tempo Rei" marca o retorno de Gil à capital paulista, 60 anos depois, de forma emblemática, com quatro noites (11, 12, 25 e 26 de abril) com ingressos esgotados e 200 mil pessoas no Allianz Parque, para 2 horas e 30 minutos de show.

Como comprar ingressos?

Clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard Visa terão acesso à pré-venda de ingressos com benefícios exclusivos a partir das 10h do dia 12 de maio. A venda geral começa ao meio-dia do dia 15 de maio, ambas no site da Eventim.

Quanto custam os ingressos para o show de Gilberto Gil?

Cadeira Superior – Andar com Fé – R$ 230,00 (inteira)

Pista – Aquele Abraço – R$ 280,00 (inteira)

Cadeira Inferior – A Paz – R$ 380,00 (inteira)

Pista Premium Banco do Brasil – R$ 530,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico – R$ 1 030,00 (inteira)

Pacote VIP Expresso 2222 – R$ 1 530,00 (inteira)

Veja as datas e locais da turnê