Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Iron Maiden: pré-venda de ingressos começa nesta terça; veja como comprar

Turnê de 50 anos da banda chega a São Paulo em outubro de 2026, no Allianz Parque

Iron Maiden: banda de metal retorna ao Brasil pela 16ª vez

Iron Maiden: banda de metal retorna ao Brasil pela 16ª vez

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11h01.

A pré-venda de ingressos para o show do Iron Maiden em São Paulo começa nesta terça-feira, 16, para clientes Santander Private e Select. Para demais clientes do banco, a pré-venda acontece na quarta-feira, 17.

A apresentação faz parte da turnê comemorativa “Run For Your Lives World Tour”, que celebra os 50 anos de carreira da banda britânica.

O grupo sobe ao palco do Allianz Parque no dia 25 de outubro de 2026, em um show apresentado pelo Santander Brasil e realizado pela Move Concerts. A abertura ficará por conta da banda norte-americana Alter Bridge.

Quando abrem as vendas de ingressos para o show do Iron Maiden?

Antes das pré-vendas para clientes Santander, que ocorrem nesta terça-feira e quarta-feira, houve uma rodada exclusiva para o fã-clube, que começou na segunda-feira, 15, às 10h, e seguiu até a manhã do dia 16.

A venda geral será aberta na quinta-feira, 18 de dezembro, a partir das 10h, sempre pela Live Pass.

Retorno à América do Sul

A turnê traz um repertório especial com canções dos nove primeiros álbuns do Iron Maiden, além da maior produção já realizada pela banda. “Temos todos os grandes clássicos daquele período inicial, incluindo Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills e The Trooper”, afirmou o vocalista Bruce Dickinson em comunicado.

O baixista Steve Harris também celebrou o retorno à América do Sul. “Alguns dos nossos fãs mais apaixonados estão na América Central e do Sul, e nossa relação com eles é algo muito especial”, disse.

Além do Brasil, a turnê incluirá México, El Salvador, Colômbia, Equador, Costa Rica, Peru, Argentina e Chile.

Esta é a 16ª passagem da banda britânica de metal pelo Brasil, a última foi em dezembro de 2024 com a turnê "The Future Past". O show em São Paulo será a 46ª apresentação da banda no Brasil.

Quando será o show do Iron Maiden no Brasil?

O show acontecerá no dia 25 de outubro de 2026, em São Paulo, no Allianz Parque. Confira os detalhes:

  • Serviço – Iron Maiden em São Paulo
  • Data: 25/10/2026
  • Local: Allianz Parque
  • Alter Bridge: 19h10
  • Iron Maiden: 20h50
  • Classificação etária: 16 anos desacompanhado; menores apenas com responsável legal

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela Live Pass, com limite de seis por CPF. Clientes Santander poderão parcelar em até nove vezes. Confira abaixo a lista com os preços:

  • Pista Premium: R$ 1.200 (inteira) / R$ 600 (meia)
  • Pista: R$ 585 / R$ 292,50
  • Cadeira Nível 1 Lateral: R$ 690 / R$ 345
  • Cadeira Nível 1 Central: R$ 650 / R$ 325
  • Cadeira Superior: R$ 425 / R$ 212,50
Acompanhe tudo sobre:Iron MaidenShows-de-música

Mais de Pop

Quem vai morrer em Stranger Things? Fãs apostam em personagem importante

Mariah Carey vai se apresentar na abertura das Olimpíadas de Inverno

Quem ganhou o BBB 17?

Stranger Things: tudo o que sabemos sobre a última temporada até agora

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta terça-feira, 16

Casual

Por que marcas nacionais estão investindo em roupas de esqui

Tecnologia

Microdose de Ozempic: startup Noom lança programa voltado para prevenção

Economia

Payroll: EUA cria 64 mil empregos em novembro, acima do esperado