Irmãos Kelce viram vitrine da nova guerra dos podcasts

Jason Kelce se aposentou do futebol americano em 2024 após 13 temporadas como um dos melhores jogadores da história na sua posição. Seu irmão Travis ainda joga pelo Kansas City Chiefs, está noivo de Taylor Swift e é um dos atletas mais falados dos Estados Unidos. Juntos, eles comandam o New Heights, um podcast semanal de conversa franca sobre esporte, família e cultura pop. Em 2024, assinaram um contrato com a Amazon avaliado em mais de US$ 100 milhões por três anos, segundo a Variety.

Esse número não é apenas sobre os Kelce. É um sintoma de uma transformação silenciosa que está redesenhando a indústria de mídia — e que coloca a Amazon, o Spotify e a Netflix disputando um mercado que, há cinco anos, ninguém levava muito a sério.

Do anúncio ao ecossistema

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O Spotify na mesma direção

A Amazon não está sozinha nessa disputa. O Spotify, que detém cerca de 32,9% do mercado global de streaming musical, segundo a companhia de dados alemã Statista, também colocou o podcast em vídeo no centro de sua estratégia — e anunciou uma série de movimentos que sinalizam uma mudança de fase.

Em janeiro de 2026, a empresa revelou que investiu mais de US$ 10 bilhões na indústria de podcasting ao longo dos últimos cinco anos, segundo comunicado oficial. Abriu mão do modelo de exclusividades que marcou sua fase anterior e passou a priorizar distribuição ampla.

A partir deste mês, criadores passaram a poder publicar e monetizar conteúdo em vídeo diretamente por plataformas terceirizadas como Acast, Libsyn e Audioboom, sem precisar migrar de distribuidor.

Os resultados do Programa de Parcerias da plataforma indicam que a aposta tem tração. Desde seu lançamento, o consumo mensal de podcasts em vídeo no Spotify quase dobrou, e o usuário médio passou a consumir o dobro de programas em vídeo por mês, de acordo com a empresa.

A plataforma também firmou acordo com a Netflix para distribuir podcasts em vídeo selecionados a partir de 2026, com expansão internacional em seguida, segundo a Variety.

Os números financeiros sustentam o movimento: no quarto trimestre de 2025, o Spotify registrou 4,5 bilhões de euros em receita, alta nominal de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, com 290 milhões de assinantes premium e 751 milhões de usuários ativos mensais, segundo relatório da companhia.

Um mercado que não para de crescer

Tudo isso acontece num setor em expansão acelerada. Em 2024, o mercado global de podcasting foi avaliado em US$ 30,7 bilhões, segundo a Grand View Research. A projeção para 2030 é de US$ 131,1 bilhões, crescimento anual de 27%, segundo a mesma consultoria.

Só nos Estados Unidos, os gastos com publicidade em podcasts devem chegar a US$ 2,56 bilhões até o fim de 2026, segundo a Statista. O segmento esportivo é o que mais cresce dentro desse universo: deve avançar a uma taxa superior a 29% ao ano entre 2025 e 2030, segundo a Grand View Research — o mais acelerado de todos os gêneros.

O Brasil já está nessa corrida

O que torna esse movimento relevante além das fronteiras americanas é o fato de o Brasil figurar entre os maiores mercados de podcast do mundo e de já ter criadores que operam na lógica que a Amazon está tentando sistematizar, mesmo sem o suporte de um ecossistema equivalente.

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O que nenhum deles tem — ainda — é um Kelce Clubhouse.

No Brasil, com a Copa do Mundo chegando e o mercado publicitário ainda longe de capturar o valor real dessas audiências, a pergunta não é se esse modelo vai chegar, mas sim quem vai chegar primeiro com a infraestrutura para capturá-lo.