De Joe Rogan a Não Inviabilize: os podcasts mais ouvidos na história do Spotify

Spotify: ranking dos podcasts mais ouvidos mostra crescimento global do formato (Montagem EXAME/Canva)
Repórter
Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h50.
O Spotify divulgou o ranking dos podcasts mais ouvidos de sua história, evidenciando a consolidação do formato dentro da plataforma. A lista reúne produções de diferentes países e gêneros, com destaque para programas de entrevistas, true crime e entretenimento.
Na liderança aparece o The Joe Rogan Experience, um dos maiores fenômenos de audiência do streaming, conhecido por entrevistas longas com figuras públicas e especialistas.
O desempenho de títulos como Não Inviabilize, um podcast brasileiro, no ranking global acompanha uma transformação mais ampla do consumo de áudio no Brasil. O país já é o segundo maior mercado de podcasts do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com cerca de 50 milhões de ouvintes, segundo a PodPesquisa 2023.
O crescimento é recente e acelerado. Entre 2020 e 2023, a base de ouvintes mais do que dobrou, impulsionada por um público majoritariamente jovem, 64% têm entre 18 e 34 anos, com alto nível de escolaridade e consumo concentrado no celular. Hoje, cerca de um terço dos brasileiros já ouviu podcasts ao menos uma vez.
Dados do Inside Audio, da Kantar IBOPE, mostram que o formato se integra a um hábito mais amplo: mais de 90% da população consome algum tipo de áudio regularmente. Dentro desse universo, os podcasts ganham espaço como conteúdo sob demanda, com quase metade dos ouvintes escutando episódios semanalmente.
Os gêneros mais populares — comédia, música, esportes, educação e notícias — ajudam a explicar a diversidade do ranking global do Spotify, que mistura entrevistas, humor e narrativas investigativas.
No caso brasileiro, formatos baseados em relatos e histórias pessoais, como o Não Inviabilize, ampliam esse repertório ao adaptar o conteúdo ao cotidiano local.