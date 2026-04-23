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De Joe Rogan a Não Inviabilize: os podcasts mais ouvidos na história do Spotify

Lista reúne produções de diferentes países e gêneros

Spotify: ranking dos podcasts mais ouvidos mostra crescimento global do formato (Montagem EXAME/Canva)

Spotify: ranking dos podcasts mais ouvidos mostra crescimento global do formato (Montagem EXAME/Canva)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h50.

O Spotify divulgou o ranking dos podcasts mais ouvidos de sua história, evidenciando a consolidação do formato dentro da plataforma. A lista reúne produções de diferentes países e gêneros, com destaque para programas de entrevistas, true crime e entretenimento.

Na liderança aparece o The Joe Rogan Experience, um dos maiores fenômenos de audiência do streaming, conhecido por entrevistas longas com figuras públicas e especialistas.

Os 20 podcasts mais ouvidos da história do Spotify

  1. The Joe Rogan Experience
  2. Gemischtes Hack
  3. Crime Junkie
  4. Armchair Expert with Dax Shepard
  5. Last Podcast On The Left
  6. The Daily
  7. Fest & Flauschig
  8. Morbid
  9. My Favorite Murder
  10. Relatos de la Noche
  11. Call Her Daddy
  12. Não Inviabilize
  13. Pardon My Take
  14. Distractible
  15. La Cotorrisa
  16. Dateline NBC
  17. Mordlust
  18. Baywatch Berlin
  19. Hobbylos
  20. Killer Stories with Harvey Guillén

O avanço dos podcasts no Brasil

O desempenho de títulos como Não Inviabilize, um podcast brasileiro, no ranking global acompanha uma transformação mais ampla do consumo de áudio no Brasil. O país já é o segundo maior mercado de podcasts do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com cerca de 50 milhões de ouvintes, segundo a PodPesquisa 2023.

O crescimento é recente e acelerado. Entre 2020 e 2023, a base de ouvintes mais do que dobrou, impulsionada por um público majoritariamente jovem, 64% têm entre 18 e 34 anos, com alto nível de escolaridade e consumo concentrado no celular. Hoje, cerca de um terço dos brasileiros já ouviu podcasts ao menos uma vez.

Dados do Inside Audio, da Kantar IBOPE, mostram que o formato se integra a um hábito mais amplo: mais de 90% da população consome algum tipo de áudio regularmente. Dentro desse universo, os podcasts ganham espaço como conteúdo sob demanda, com quase metade dos ouvintes escutando episódios semanalmente.

Os gêneros mais populares — comédia, música, esportes, educação e notícias — ajudam a explicar a diversidade do ranking global do Spotify, que mistura entrevistas, humor e narrativas investigativas.

No caso brasileiro, formatos baseados em relatos e histórias pessoais, como o Não Inviabilize, ampliam esse repertório ao adaptar o conteúdo ao cotidiano local.

Acompanhe tudo sobre:PodcastsSpotify

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