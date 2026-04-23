Os audiobooks mais ouvidos do Spotify — e o avanço do formato no streaming

O Spotify divulgou a lista dos audiolivros mais ouvidos de sua história no plano Premium, reforçando a aposta da empresa no formato como nova frente de crescimento.

O ranking é liderado por Corte de Espinhos e Rosas, da escritora Sarah J. Maas, seguido por títulos de fantasia, romance e não ficção.

A lista combina clássicos como O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel com sucessos recentes impulsionados por redes sociais e plataformas digitais, como Quarta Asa.

Os 20 audiolivros mais ouvidos do Spotify

Corte de Espinhos e Rosas — A Court of Thorns and Roses A Sociedade do Anel — The Fellowship of the Ring Quarta Asa — Fourth Wing Estou feliz que minha mãe morreu — I'm Glad My Mom Died Corte de Névoa e Fúria — A Court of Mist and Fury Apagão — Lights Out Corte de Asas e Ruína — A Court of Wings and Ruin As 48 Leis do Poder — The 48 Laws of Power A Empregada — The Housemaid Chama de Ferro — Iron Flame A Mulher em Mim — The Woman in Me A Guerra dos Tronos — A Game of Thrones Quebrando o Gelo — Icebreaker É Assim que Acaba — It Ends with Us Os Sete Maridos de Evelyn Hugo — The Seven Husbands of Evelyn Hugo Corte de Chamas Prateadas — A Court of Silver Flames A Sutil Arte de Ligar o Fda-se* — The Subtle Art of Not Giving a F*ck O Namorado — The Boyfriend Sapiens: Uma Breve História da Humanidade — Sapiens Uma História Engraçada — Funny Story

O que o ranking revela

A lista evidencia o domínio da ficção contemporânea, especialmente fantasia e romance, além da força de títulos que viralizaram em comunidades digitais como o BookTok. Autoras como Sarah J. Maas aparecem com múltiplos títulos no ranking, indicando consumo em série — comportamento semelhante ao observado em plataformas de streaming de vídeo.

Ao mesmo tempo, obras de não ficção e memórias — como Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu e A Mulher em Mim — mostram que o formato também se beneficia da narrativa em primeira pessoa, muitas vezes narrada pelos próprios autores.

O avanço dos audiolivros acompanha a expansão do mercado global de áudio. Estimativas colocam o setor em cerca de US$ 8,7 bilhões em 2024, com projeções que superam US$ 30 bilhões até o fim da década, impulsionadas pelo consumo via smartphone e pelo crescimento do streaming.

O Spotify posiciona os audiolivros como terceira frente de negócio, ao lado de música e podcasts. Desde 2023, a empresa passou a incluir títulos no plano Premium, com limite de horas mensais e catálogo que já supera centenas de milhares de obras em inglês.

Dados recentes indicam crescimento superior a 30% no número de ouvintes e nas horas consumidas, com forte adesão de usuários mais jovens, um público que já consumia música e podcasts dentro da mesma plataforma.

A expansão do formato está diretamente ligada ao comportamento do usuário. Audiolivros são consumidos durante deslocamentos, atividades físicas ou tarefas domésticas, transformando tempo ocioso em tempo de consumo.