Irmãos Gallagher podem ganhar R$ 364 milhões cada com turnê do Oasis

O anúncio do retorno do Oasis causou um alvoroço daqueles. A imprensa mundial repercutiu bastante a volta aos palcos de uma das bandas símbolo dos anos 90. Os irmãos Gallagher não se falaram por anos após a separação do conjunto, em 2009.

O que muita gente se pergunta nas últimas horas é quanto isso pode render ao bolso de Noel e Liam.

Bem, a turnê está programada para 14 shows e vai passar por algumas cidades do Reino Unido e Irlanda em 2025. A Birmingham City University estima que as 14 datas iniciais podem render £ 400 milhões (algo em torno de R$ 2,9 bilhões) em vendas de ingressos e outros complementos, com os irmãos ganhando £ 50 milhões (R$ 364 milhões) cada, de acordo com reportagem do Guardian.

Apesar de ambos os irmãos Gallagher estabelecerem carreiras solo de relativo, nada que eles fizeram chega perto dos números oferecidos pelos shows de reunião do Oasis, incluindo quatro shows no estádio de Wembley.

Embora os preços dos ingressos ainda não tenham sido revelados - começam a ser vendidos nesta sexta-feira - é provável que tenham aumentado dez vezes em relação a 1995, quando os ingressos custavam £ 14 em sua turnê pelo Reino Unido.

Oasis nunca saiu de cena

Apesar de terem se separado há 15 anos, o Oasis como entidade nunca desapareceu de fato. A vida privada dos irmãos Gallagher os manteve na imprensa sensacionalista, enquanto os lançamentos de aniversário garantiram que sua música continuasse a ter uma segunda vida nos serviços de streaming.

O documentário Supersonic, de 2016, reacendeu o interesse no grupo de fãs mais velhos que viveram a era original do Oasis e de públicos mais jovens que foram apresentados ao estilo cáustico dos Gallagher.

O single Wonderwall, por exemplo, foi transmitido mais de um bilhão de vezes, enquanto na esteira do atentado na Manchester Arena, multidões em luto irromperam em uma versão de Don't Look Back in Anger.