Montblanc atualiza peças clássicas em nova coleção de couro

Sob a direção artística de Marco Tomasetta, a Montblanc apresenta novas formas e cores inspiradas na natureza, como khaki, velvet green e fauve, combinadas a toques de tangerine e saffron.

Nesta temporada, a relação entre a escrita e o couro é explorada por meio de silhuetas pensadas para o uso diário. De porta-canetas a carteiras para documentos, as peças unem as duas heranças da Montblanc — escrita e viagem — e acompanham processos criativos em diferentes contextos.

Novos formatos para a estação

A primeira coleção de artigos de couro do ano apresenta novos formatos que destacam a escrita como acessório vestível.

O colar com porta-canetas, em couro Sartorial nas cores tangerine, khaki e saffron, pode ser usado no pescoço ou preso a cintos e bolsas, mantendo os instrumentos de escrita acessíveis.

A coleção Verão 2026 também introduz um design inspirado em cintos, no qual uma faixa com fivela em formato de ferradura envolve a bolsa e funciona como alça de ombro.

Esse design aparece na Belt Crossbody Messenger, com fecho de aba, e na Belt Crossbody vertical, com fecho de zíper. Os dois modelos são produzidos em couro Sartorial nas cores preto e khaki.

Montblanc: Belt Crossbody Messenger Black (Montblanc/Divulgação)

Formas clássicas, reinterpretadas

As peças de couro da Montblanc são revisitadas nesta temporada com novas cores e materiais. Apresentada no Outono/Inverno 2025, a Writing Traveler retorna na cor fauve, com acabamento em efeito sfumato. Inspirada em um gabinete portátil, a bolsa comporta instrumentos de escrita, cadernos, pequenos artigos de couro e, na versão maleta, um compartimento para relógio.

A bolsa de viagem Weekender passa a ser produzida no tecido Jacquard 4810, com detalhes em couro fauve. Já a mala de cabine #MY4810 surge no tom velvet green. O acabamento sfumato, com variação gradual de cor, remete à absorção da tinta no papel.

O couro Extreme, identificado pelo motivo geométrico inspirado na Bauhaus, é apresentado em khaki em modelos como a Pasta Sling e a On-Body Bag de uso transversal.

Escritório com estilo

Montblanc: diferentes formas de organizar o espaço de trabalho (Montblanc/Divulgação)

Nesta temporada, a Montblanc amplia sua linha de itens para escritório, explorando diferentes formas de organizar o espaço de trabalho.

A coleção inclui bandejas, porta-acessórios e caixas produzidas em couro Corteccia na cor fauve. Os itens são vendidos separadamente, permitindo combinações conforme a necessidade do usuário.