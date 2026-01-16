Financiamento de fintechs cresce 27% em 2025

O financiamento global de capital de risco para fintechs cresceu 27% em 2025 e atingiu o melhor resultado do setor em vários trimestres, segundo um levantamento publicado pela Crunchbase nesta semana, baseado em dados divulgados até 4 de janeiro de 2026.

Ao todo, as empresas captaram US$ 51,8 bilhões no ano, acima dos US$ 40 bi registrados em 2024. Analistas da Crunchbase observam um ponto de virada para o segmento após um período de retração, com a retomada impulsionada por rodadas de maior porte e investimentos de empresas mais maduras.

Apesar da alta, os números seguem abaixo do pico histórico do setor, em 2021, quando os investimentos chegaram a US$ 141,6 bilhões. O ano seguinte também foi de resultados acima da média, com o total de aportes somando US$ 90,2 bilhões.

Além disso, essa foi a primeira vez que o volume anual de financiamento também superou os patamares pré-pandemia da Covid-19. Em 2020, as startups levantaram US$ 50,8 bilhões, enquanto em 2019 o total foi de US$ 49,3 bi, segundo a Crunchbase.

Menos investimentos, com valores mais elevados

Outra conclusão da Crunchbase foi que o ano de 2025 teve menos investimentos, porém de valores mais elevados. Isso porque houve uma queda no número de negociações fechadas: em 2025, foram concluídas 3.457 rodadas, um recuo de 23% em relação às operações realizadas em 2024, que somaram 4.486.

O primeiro semestre foi marcado por grandes rodadas, muitas delas em empresas de blockchain, criptomoedas e plataformas de previsão. Entre os aportes que se destacaram, estão o de US$ 500 milhões da Rapyd, a rodada Série G de US$ 450 milhões da Rippling e a rodada Série E-2 de US$ 500 milhões da Ramp, que em novembro levantou mais US$ 300 e foi avaliada em US$ 32 bi.