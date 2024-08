Imprensa britânica afirma que Oasis retornará os palcos em 2025

As esperanças de uma reunião da icônica banda Oasis foram reacendidas no domingo, 25, quando Liam e Noel Gallagher publicaram um vídeo sugestivo em suas redes sociais, alimentando rumores de que a lendária banda britânica pode estar prestes a se reunir. O clipe, que utiliza a mesma fonte e estilo do famoso logo da banda, foi compartilhado tanto pelos irmãos quanto na página oficial do Oasis, mostrando a data "27.08.24" antes de mudar para "8am". As informações são a BBC.

O possível retorno do Oasis, banda que definiu a década de 1990 com seu som característico, é aguardado pelos fãs desde a separação em 2009, quando uma briga nos bastidores do festival Rock en Seine, em Paris, levou Noel a deixar o grupo.

A reportagem do Sunday Times sugere que os irmãos podem estar planejando uma série de shows no próximo ano, incluindo apresentações no Wembley Stadium, em Londres, e no Heaton Park, em Manchester. Há também especulações de que o Oasis possa ser uma das atrações principais do festival de Glastonbury.

No domingo, 25, Liam Gallagher passou grande parte do dia interagindo com fãs e respondendo a rumores na plataforma X. Durante seu show no Reading Festival, ele dedicou a música "Half The World Away" ao irmão Noel e, em seguida, a faixa "Cigarettes & Alcohol" foi dedicada àqueles que, segundo ele, "odeiam a banda". No final do show, o mesmo vídeo teaser com a data de terça-feira, 27, foi exibido nas telas principais do palco, aumentando ainda mais as expectativas.

O suposto retorno do Oasis gerou um verdadeiro frenesi entre os fãs, que expressaram tanto entusiasmo quanto críticas nas redes sociais. Enquanto alguns demonstraram empolgação com a possibilidade de ver a banda reunida, outros questionaram a escolha de locais para os possíveis shows, como Heaton Park, em Manchester. Um fã comentou que o parque é um "local terrível para shows", ao que Liam respondeu: "Te vejo na frente...". Quando perguntado sobre a data de anúncio da turnê, ele respondeu: "Próxima sexta-feira...".

As tensões entre os irmãos Gallagher são bem documentadas, com várias turnês desmoronando ao longo dos anos devido a desentendimentos, culminando na fatídica briga de 2009 em Paris. Este ano marca os 30 anos do lançamento do álbum "Definitely Maybe", que catapultou o Oasis ao estrelato e deu início à era Britpop, consolidando os irmãos como lendas do rock.

Oasis: sucesso gigantesco nos anos 1990

Oasis foi uma das bandas mais influentes da década de 1990, emergindo como líder do movimento Britpop que dominou a cena musical britânica. Formada em Manchester pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, a banda rapidamente alcançou o estrelato com seu álbum de estreia, "Definitely Maybe", lançado em 1994. O som característico da banda, que combinava elementos de rock alternativo com melodias pop cativantes, fez do Oasis um fenômeno global. Músicas como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Live Forever" se tornaram hinos de uma geração, consolidando a banda como um ícone cultural e musical da época.

O sucesso do Oasis foi marcado não apenas por suas músicas, mas também pela personalidade marcante e muitas vezes controversa dos irmãos Gallagher. Suas disputas públicas e atitudes desafiadoras apenas aumentaram o fascínio em torno da banda, criando uma legião de fãs dedicados em todo o mundo. Ao longo de sua carreira, o Oasis vendeu milhões de discos, lotou estádios e deixou um legado duradouro no cenário musical. Mesmo após sua separação em 2009, o impacto do Oasis na música continua evidente, influenciando novos artistas e mantendo viva a memória de sua era dourada.