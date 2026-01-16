Brasil

Enem: quando começam as inscrições para o Fies 2026?

Resultado do Enem nesta sexta-feira, 16, é essencial para quem busca vagas pelo Programa de Financiamento Estudantil

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11h04.

Com a divulgação do resultado do Enem nesta sexta-feira, 16, muitos estudantes se voltam à possibilidade de ingresso nas universidades ao redor do país.

O Fies, programa de Financiamento Estudantil do governo para alunos de baixa renda, segue sendo um dos mais procurados para quem busca uma graduação no ensino superior.

Até o momento, o Ministério da Educação (Mec) não divulgou a data de início das inscrições para o programa.

Atualmente, o portal de acesso está em processando as inscrições e vagas para quem se candidatou no 2º semestre de 2025.

A inscrição é feita exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/fies, que reúne o cronograma, as regras do programa e o acesso ao sistema de inscrição.

Quem pode se inscrever no Fies?

  • Para concorrer a uma vaga no Fies, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010.
  • É exigida média mínima de 450 pontos nas provas objetivas e nota acima de zero na redação.
  • A classificação no programa é definida exclusivamente pelo desempenho no exame.
  • Participantes que realizaram o Enem na condição de “treineiro” não podem se inscrever.
