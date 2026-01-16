Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta sexta-feira

Sessão da Tarde: filme 'O Bom Filho à Casa Torna' retrata conflitos familiares e reencontros inesperados. (TV Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09h01.
Nesta sexta-feira, 16, a Sessão da Tarde da Globo exibe a comédia “O Bom Filho à Casa Torna”, segundo programação divulgada pelo Gshow.
Na história, Roscoe retorna à cidade natal para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Após uma década longe de casa, ele se depara com um reencontro cheio de conflitos, já que ninguém parece levá-lo a sério, reacendendo antigas tensões familiares.
A produção aposta em humor e situações constrangedoras para abordar relações familiares, amadurecimento e reconciliação.
A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.