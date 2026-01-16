Sessão da Tarde: qual filme vai passar na Globo nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 16, a Sessão da Tarde da Globo exibe a comédia “O Bom Filho à Casa Torna”, segundo programação divulgada pelo Gshow.

Na história, Roscoe retorna à cidade natal para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Após uma década longe de casa, ele se depara com um reencontro cheio de conflitos, já que ninguém parece levá-lo a sério, reacendendo antigas tensões familiares.

A produção aposta em humor e situações constrangedoras para abordar relações familiares, amadurecimento e reconciliação.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.