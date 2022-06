IFAB aprova regra de cinco substituições no futebol de forma definitiva

A associação internacional que regula as regras do futebol (IFAB) aprovou nesta segunda-feira, 13, que as cinco substituições sejam adotadas de forma definitiva. A medida tinha sido implementada temporariamente por causa da pandemia de covid-19.

A entidade confirmou que as alterações poderão ser feitas em três janelas, além do intervalo do jogo. A efetivação em definitivo após estudo realizado pela Fifa validar a determinação e a maior quantidade de substituições terem boa aceitação de treinadores.

Outra mudança foi sobre a quantidade de jogadores no banco de reservas. A partir de 1 de julho, os times poderão levar até 15 atletas para o banco.

Era esperado que o IFAB definisse sobre a liberação de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo no Catar. O técnico da Seleção Brasileira, Tite, deseja levar mais jogadores para o Mundial. A ideia do treinador é contar com mais dois atacantes e um meia, além dos 23.

