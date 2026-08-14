Giro d'Italia chega a São Paulo pela 1ª vez e promete impacto de R$ 70 milhões

A chegada do Giro d'Italia Ride Like a Pro a São Paulo, em 2026, deve movimentar mais de R$ 70 milhões na economia da capital paulista, segundo estimativa da organização do evento. O cálculo considera gastos relacionados a hospedagem, alimentação, transporte, turismo, comércio e consumo durante a programação, que terá uma prova de ciclismo de 65 quilômetros pelas ruas da cidade.

Será a primeira edição do projeto ligado ao Giro d'Italia na capital paulista. A expectativa é reunir mais de 5 mil ciclistas e receber mais de 80 mil visitantes na Expo Village, área aberta ao público com atividades relacionadas ao evento. Com mais de 5 mil participantes previstos, a organização projeta que a etapa de São Paulo será a maior prova de ciclismo de estrada do Brasil em número de inscritos.

A largada e a chegada ocorrerão no Memorial da América Latina. O percurso terá 700 metros de altimetria acumulada e passará por pontos como Pacaembu, Estádio Palestra Itália, Sambódromo do Anhembi, Museu do Ipiranga e Mercado Municipal. Para viabilizar a competição, trechos do trajeto serão interditados ao trânsito de veículos durante a realização da prova.

A operação exige articulação entre a organização, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e órgãos responsáveis por trânsito, mobilidade e segurança. Segundo os responsáveis pelo evento, o planejamento dos bloqueios e da operação começou meses antes da realização da etapa.

A projeção superior a R$ 70 milhões coloca o efeito econômico da prova entre os principais números apresentados pela organização para justificar a realização do evento em São Paulo. O impacto previsto não se limita às inscrições dos atletas: considera o fluxo de participantes, acompanhantes, turistas e visitantes durante o período da competição e das atividades paralelas.

Mais de 100 anos de tradição

O Giro d'Italia surgiu, em 1909, e integra o grupo das três principais voltas do ciclismo profissional de estrada, ao lado do Tour de France e da Vuelta a España. A competição profissional é disputada anualmente na Itália em 21 etapas, com mais de 3 mil quilômetros de percurso e participação de 23 equipes.

Segundo os dados fornecidos pela organização, a competição alcança mais de 650 milhões de espectadores em aproximadamente 200 países, soma cerca de 20 mil horas de transmissão e reúne quase 3 milhões de pessoas presencialmente ao longo do percurso. O impacto econômico associado ao evento profissional é estimado em € 2 bilhões.

Um dos símbolos da competição é a maglia rosa, camisa rosa utilizada pelo líder da classificação geral. A identidade visual e o formato do Giro também são utilizados no Giro d'Italia Ride Like a Pro, versão voltada a ciclistas amadores.

O projeto já teve edições em países como China, Espanha, Equador, Colômbia, Estados Unidos e Brasil. A proposta é reproduzir elementos de uma etapa profissional, com percurso fechado, estrutura de prova e atividades para participantes e público.

A chegada ao Brasil

A primeira edição sul-americana do Ride Like a Pro ocorreu em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, em 2022. A cidade voltou a receber a competição, em 2023 e 2024.

Em 2025, o projeto ampliou sua presença no país com uma etapa em Fortaleza, no Ceará. No mesmo período, a Expo Village passou a integrar a programação como espaço destinado a marcas, alimentação, apresentações musicais e atividades para crianças.

Em 2026, Campos do Jordão permaneceu no calendário, com programação entre os dias 15 e 17 de maio. A entrada da capital paulista representa uma nova etapa da expansão do projeto no mercado brasileiro.

A edição de São Paulo combina a previsão de mais de 5 mil ciclistas com um público superior a 80 mil pessoas na área de exposição, números usados pela organização para projetar movimentação econômica acima de R$ 70 milhões.

A escolha de São Paulo também ocorre em um mercado que recebe eventos internacionais de esporte e entretenimento, entre eles Fórmula 1, NFL, Lollapalooza e The Town. A cidade concentra rede hoteleira, serviços, empresas, patrocinadores e veículos de comunicação que integram a operação comercial de eventos desse porte.

Expo Village amplia programação para além da prova

A Expo Village será uma das frentes da programação fora do percurso. O espaço terá ativações comerciais, gastronomia inspirada na culinária italiana, apresentações musicais e atividades destinadas a crianças, atletas e acompanhantes.

Dados apresentados pela organização apontam que conteúdos orgânicos das edições anteriores somaram 1,58 milhão de visualizações nas redes sociais, com taxa de engajamento de 8,71%. A referência apresentada para comparação é um levantamento da mLabs que aponta índices entre 1,5% e 3% para o setor esportivo no Brasil.

O público informado pela organização concentra-se na faixa entre 35 e 54 anos, que representa 68% da audiência. Homens adultos correspondem a 64%, com maior presença de pessoas de São Paulo, seguidas por participantes de Fortaleza, Rio de Janeiro e outras capitais.