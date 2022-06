Onde assistir o jogo do Botafogo nesta segunda-feira, 13; veja o horário

O Botafogo recebe o Avaí nesta segunda-feira, 13, às 19h, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão Série A.

Os dois times iniciaram bem o campeonato, mas tropeçaram nos últimos jogos e caíram na tabela. O jogo será de recuperação caso um dos dois saia vencedor. O Botafogo vem de três derrotas consecutivas, incluindo a goleada para o Palmeiras na última rodada. Já o Avaí, não vence a cinco partidas. Foram quatro derrotas e um empate.

O time catarinense está na zona de rebaixamento com 11 pontos na 18ª posição. O Botafogo tem 12 pontos e está na 16ª posição. No momento dos clubes, o jogo será um confronto direto. Quem perder termina a rodada fora da zona da degola e pode ganhar até cincos posições.

Nas últimas seis partidas entre os clubes, foram duas vitórias para cada lado e dois empates. Na Série B do ano passado, o Avaí venceu o Botafogo no Rio e conseguiu um empate em casa.

Provável escalação do Botafogo contra o Avaí

Escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta e Hugo; Oyama (Kayque), Tchê Tchê (Del Piage) e Lucas Fernandes; Chay, Victor Sá e Vinícius Lopes.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Botafogo hoje?

O jogo desta segunda-feira às 19h entre Botafogo x Avaí terá transmissão ao vivo do Premiere.

