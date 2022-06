Onde assistir o jogo do Grêmio nesta segunda-feira, 13; veja o horário

O Grêmio visita o Sport nesta segunda-feira, 13, às 20h, na Arena Pernambuco, em Recife. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão Série B.

Sport e Grêmio fazem confronto direto pela quarta posição da tabela. Os times estão separados por apenas um ponto, o time pernambucano em quarto com 18 pontos e o time gaúcho em quinto com 17 pontos. O empate mantém tudo como está.

Caso o Sport vença o Grêmio, o time se firma no G4. Já se o Grêmio sair com a vitória, pode figurar entre os quatro primeiros depois de algumas rodadas.

O retrospecto recente entre as equipes favorece o Sport. Nas últimas seis partidas entre os times, foram quatro vitórias do Leão e dois empates. A última vitória do Grêmio contra o adversário de hoje foi no segundo turno do Brasileirão de 2017.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários



Provável escalação do Grêmio contra o Sport

Escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rodrigues, Geromel e Kannemann; Edílson, Thiago Santos (Villasanti), Bitello e Nicolas; Janderson, Biel e Elkeson

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Grêmio hoje?

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Sport x Grêmio terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

LEIA TAMBÉM:

Por que a estátua da cabeçada de Zidane no zagueiro Materazzi não deveria ser exposta no Catar

Não é o Neymar: saiba quem é o brasileiro entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo

Copa do Brasil: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado