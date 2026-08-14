Quando estreia o 4º episódio da 4ª temporada de 'Reacher' no Prime Video?

'Reacher': Alan Ritchson retorna como Jack Reacher em temporada baseada em um dos livros de Lee Child (Amazon Prime Video/Reprodução)
Freelancer
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11h03.
A espera pelo próximo capítulo de "Reacher" será curta. Depois de liberar os três primeiros episódios da quarta temporada de uma vez, o Prime Video já tem data marcada para o lançamento do quarto capítulo, que dará continuidade à nova missão de Jack Reacher.
Interpretado por Alan Ritchson, o protagonista retorna em uma temporada inspirada no livro "Gone Tomorrow", de Lee Child. A história começa após um encontro inesperado de Reacher com uma mulher no metrô de Nova York, situação que o coloca no centro de uma conspiração envolvendo adversários poderosos.
O quarto episódio da 4ª temporada de "Reacher" estreia na quarta-feira, 19 de agosto, no Prime Video. A plataforma adotou um calendário semanal para os capítulos restantes depois da estreia inicial com três episódios:
A nova temporada adapta "Gone Tomorrow", 13º livro da série literária de Lee Child. Na televisão, a história foi atualizada e transferida para a Filadélfia.
Tudo começa quando Reacher encontra uma mulher em situação de desespero dentro de um metrô. O encontro desencadeia uma investigação que envolve uma unidade policial da Filadélfia, jornalistas, agentes do governo e figuras ligadas à política nacional.
A investigação cresce até envolver uma conspiração com corrupção, chantagem, segredos governamentais e interesses políticos. Entre os nomes envolvidos está o congressista John Sampson, interpretado por Marc Blucas.
O caso também apresenta uma ameaça diferente para Reacher. A nova trama coloca o personagem diante de adversários ligados aos níveis mais altos do poder, ampliando a escala da história em relação às temporadas anteriores.
Alan Ritchson retorna como Jack Reacher, protagonista e produtor executivo da série. A nova temporada também apresenta vários personagens inéditos. Sydelle Noel interpreta a detetive Tamara Green, enquanto Christopher Rodriguez-Marquette vive o policial Jacob Merrick.
Kevin Corrigan interpreta o detetive Docherty, parceiro de Tamara, e Kevin Weisman assume o papel do jornalista Russell Plum.
O núcleo político fica por conta de Marc Blucas como John Sampson e Kathleen Robertson como Elsbeth Sampson, esposa do congressista.
A produção ainda conta com Agnez Mo como Lila Hoth e Anggun como Amisha Hoth, mãe e filha que possuem uma ligação importante com a conspiração central.
A história de Jack Reacher já tem futuro garantido. O Prime Video renovou "Reacher" para uma quinta temporada antes mesmo da estreia da quarta.
A próxima fase será baseada em "Make Me", outro livro de Lee Child. Jay Baruchel, que chegou a ser anunciado para a quarta temporada antes de deixar o elenco, também está previsto para retornar na quinta.
O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.
A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.