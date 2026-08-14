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Quando estreia o 4º episódio da 4ª temporada de 'Reacher' no Prime Video?

Nova temporada terá oito episódios, com lançamentos semanais até setembro

'Reacher': Alan Ritchson retorna como Jack Reacher em temporada baseada em um dos livros de Lee Child (Amazon Prime Video/Reprodução)

'Reacher': Alan Ritchson retorna como Jack Reacher em temporada baseada em um dos livros de Lee Child (Amazon Prime Video/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11h03.

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A espera pelo próximo capítulo de "Reacher" será curta. Depois de liberar os três primeiros episódios da quarta temporada de uma vez, o Prime Video já tem data marcada para o lançamento do quarto capítulo, que dará continuidade à nova missão de Jack Reacher.

Interpretado por Alan Ritchson, o protagonista retorna em uma temporada inspirada no livro "Gone Tomorrow", de Lee Child. A história começa após um encontro inesperado de Reacher com uma mulher no metrô de Nova York, situação que o coloca no centro de uma conspiração envolvendo adversários poderosos.

Quando estreia o episódio 4 de 'Reacher'?

O quarto episódio da 4ª temporada de "Reacher" estreia na quarta-feira, 19 de agosto, no Prime Video. A plataforma adotou um calendário semanal para os capítulos restantes depois da estreia inicial com três episódios:

  • 12 de agosto: episódios 1, 2 e 3
  • 19 de agosto: episódio 4
  • 26 de agosto: episódio 5
  • 2 de setembro: episódio 6
  • 9 de setembro: episódio 7
  • 16 de setembro: episódio 8

Qual será a história da 4ª temporada?

A nova temporada adapta "Gone Tomorrow", 13º livro da série literária de Lee Child. Na televisão, a história foi atualizada e transferida para a Filadélfia.

Tudo começa quando Reacher encontra uma mulher em situação de desespero dentro de um metrô. O encontro desencadeia uma investigação que envolve uma unidade policial da Filadélfia, jornalistas, agentes do governo e figuras ligadas à política nacional.

A investigação cresce até envolver uma conspiração com corrupção, chantagem, segredos governamentais e interesses políticos. Entre os nomes envolvidos está o congressista John Sampson, interpretado por Marc Blucas.

O caso também apresenta uma ameaça diferente para Reacher. A nova trama coloca o personagem diante de adversários ligados aos níveis mais altos do poder, ampliando a escala da história em relação às temporadas anteriores.

Quem está no elenco?

Alan Ritchson retorna como Jack Reacher, protagonista e produtor executivo da série. A nova temporada também apresenta vários personagens inéditos. Sydelle Noel interpreta a detetive Tamara Green, enquanto Christopher Rodriguez-Marquette vive o policial Jacob Merrick.

Kevin Corrigan interpreta o detetive Docherty, parceiro de Tamara, e Kevin Weisman assume o papel do jornalista Russell Plum.

O núcleo político fica por conta de Marc Blucas como John Sampson e Kathleen Robertson como Elsbeth Sampson, esposa do congressista.

A produção ainda conta com Agnez Mo como Lila Hoth e Anggun como Amisha Hoth, mãe e filha que possuem uma ligação importante com a conspiração central.

Veja o trailer da nova temporada de 'Reacher'

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5ª temporada já está confirmada

A história de Jack Reacher já tem futuro garantido. O Prime Video renovou "Reacher" para uma quinta temporada antes mesmo da estreia da quarta.

A próxima fase será baseada em "Make Me", outro livro de Lee Child. Jay Baruchel, que chegou a ser anunciado para a quarta temporada antes de deixar o elenco, também está previsto para retornar na quinta.

E o spin-off de Neagley?

O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.

A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.

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