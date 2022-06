Onde assistir ao vivo o jogo França x Croácia hoje, segunda-feira, 13; veja horário

As seleções da França e da Croácia se enfrentam nesta segunda-feira, 13, às 15h, no Stade de France, em Paris. A partida é válida pela quarta rodada da Liga das Nações.

A atual campeã do mundo ainda não conseguiu vencer na Liga das Nações. Foram três jogos, uma derrota e dois empates. Um dos empates foi com a própria Croácia, adversária de hoje. Para continuar sonhando com a próxima fase, a seleção francesa precisa vencer todas as próximas partidas.

A Croácia não está em uma situação tão melhor que o rival. Os croatas tem uma vitória, uma derrota e um empate, com quatro pontos. Como apenas um do grupo se classifica para a próxima fase, vencer os franceses para tirar o rival da disputa.

A quarta rodada é a última na atual data Fifa. Os próximos confrontos serão disputados em setembro.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre França x Croácia hoje?

O jogo desta segunda-feira às 15h45 entre França x Croácia terá transmissão ao vivo do SporTV.

