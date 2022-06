Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

Encerramento da 11ª rodada do Brasileirão Série A, jogo da repescagem internacional da Copa do Mundo no Catar e quarta rodada da Liga das Nações marcam a segunda-feira de futebol.

Na única partida do Brasileirão hoje, o Botafogo enfrenta o Avaí no estádio do Engenhão. Após bom inicio de campeonato, o time carioca acumula três derrotas consecutiva e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento se perder para o Avaí. O time catarinense também vive situação parecida com o do Botafogo. Começou bem o Brasileirão, inclusive figurando nas primeiras posições, mas os tropeços consecutivos colocaram o time na zona de rebaixamento. Só a vitória pode tirar o Avaí dessa situação.

Na partida da Série B, Sport e Grêmio fazem confronto direto pela quarta posição. Os times estão separados por apenas um ponto, o time pernambucano em quarto com 18 pontos e o time gaúcho em quinto com 17 pontos. O empate mantém tudo como está. Caso o Sport vença o Grêmio, o time se firma no G4. Já se o Grêmio sair com a vitória, pode figurar entre os quatro primeiros depois de algumas rodadas.

A segunda também reserva jogo de Copa do Mundo. Austrália e Peru se enfrentam em partida que vale vaga direta para o Mundial do Catar. Quem vencer irá entrar no Grupo D, com Dinamarca, França e Tunísia.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 13

Brasileirão Série A

19h - Botafogo x Avaí - Premiere

Brasileirão Série B

20h - Sport x Grêmio - SporTV e Premiere

Brasileirão feminino

17h45 - São Paulo x Palmeiras - SporTV

Eliminatórias da Copa do Mundo

15h - Austrália x Peru - SporTV 2

Liga das Nações

13h - Azerbaijão x Bielorússia - SporTV 3

13h - Cazaquistão x Eslováquia - ESPN 4 e Star+

15h45 - Islândia x Israel - SporTV 3

15h45 - França x Croácia - SporTV

15h45 - Dinamarca x Áustria - ESPN e Star+

